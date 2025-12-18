【機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女】 2026年1月30日全国公開 配給：バンダイナムコフィルムワークス／松竹

「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」の本予告がガンダム公式YouTubeチャンネル「ガンダムチャンネル」にて公開された。映画の公開は2026年1月30日より。

また、川上洋平さん［Alexandros］とSennaRinさんによるデュエット曲「ENDROLL」が本作の挿入歌に決定。本予告にて解禁となった。なお、今作の音楽は澤野弘之氏が担当している。

さらに、公開初日となる1月30日よりIMAX 61スクリーンでの同時上映が決定し、IMAXビジュアルも公開された。「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」公式Xでは、12月18日より「IMAXビジュアルポスター＆本予告 公開記念キャンペーン」が開催されている。

「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」本予告公開

【1月30日公開│『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』本予告】【本予告】

「どうかして、この肉体と感情的な欲望から離脱しないと」――己を追い詰めるハサウェイ。

それぞれの想いを胸に彼の名前を呼ぶギギとケリア。

戦火の中で翻弄される若者たちの感情のゆらめき。そして、“ハサウェイ・ノア”として、“マフティー”として、自身が背負う宿命の重圧。そのコントラストが「戦火に揺れる青春群像劇」としてスクリーンに刻まれる。

挿入歌「ENDROLL」アーティストコメント

【本予告 場面写真】【川上洋平さん[Alexandros] コメント】

ハサウェイの物語を2作に渡り、この声で追えることを光栄に感じています。

「閃光」では“衝動”を。

今作では、その先に残る“脆さ”を表現しました。

澤野弘之さんの楽曲、SennaRinさんの声から強く刺激を受けました。再び劇場で、この物語の迫力を体感できる日が楽しみで仕方ありません。

【プロフィール】

[Alexandros]の作詞・作曲を担当する Vo&Gt。

国内のロックフェスティバルに数多く出演しヘッドライナーを務め、TVドラマや映画・CMなど多岐にわたる楽曲提供を行なう。その中でも「ワタリドリ」のMVはYouTube再生数1億9千万回を超え、映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」の主題歌となった「閃光」など幅広い層に支持されている。

ソロ活動ではラジオ DJ や映画コラム執筆、俳優業などバンド活動に留まらない多彩な才能にも注目が集まる。

【SennaRinさん コメント】

深い歴史を持ち、長きにわたり多くの方に愛されてきたガンダムシリーズに携わることができ、大変光栄に思っています。

「ENDROLL」で川上さんとご一緒できたこともとても嬉しく感じています。

作品とともに楽曲も楽しんでいただけましたら幸いです。

【SennaRinさん プロフィール】

アニメ「進撃の巨人」やドラマ「医龍」など、人気作品の劇中音楽を多数手掛けている作曲家・澤野弘之氏によるプロデュースで、2022年4月にメジャーデビュー。

特徴的な低音のハスキーボイスが魅力で、作詞やイラストも手掛けるマルチな才能をもつシンガー。

IMAX 61スクリーンでの同時上映が決定。増尾隆幸氏によるIMAXビジュアル公開！

公開初日となる2026年1月30日より、IMAX 61スクリーンでの同時上映が決定。本作は、IMAX上映を含め、全国合計426スクリーンでの劇場にて上映される。

本作のCGディレクターを務める増尾隆幸氏描き下ろしのIMAXビジュアルには、Ξ（クスィー）ガンダムが画面中央を力強く飛翔する様子が描かれている。

「本予告＆IMAXビジュアル公開記念キャンペーン」開催

開催期間：12月18日（木）～12月31日（水）23時59分

【参加方法】

「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」公式Xをフォローのうえ、対象の投稿をリポストする。

【賞品】

抽選で5名に「IMAXビジュアルポスター」をプレゼント

□その他キャンペーンの詳細のページ

