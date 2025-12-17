この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「ディズニーシーは何も知らないと簡単に失敗する」お金と時間を無駄にしないための5つの対策

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ディズニー系YouTubeチャンネル「LeavesJanChannel」が、「【知らないと損する】難しすぎて無理！ディズニーシーで誰もがやる５個の失敗」と題した動画を公開。出演者の二コート氏が、多くの来園者が陥りがちな失敗とその回避策を解説した。動画では、現在のディズニーシーは「何も知らなかったら本当に難しくて、簡単に失敗してしまう」場所であり、事前準備が最高の体験に不可欠であると指摘されている。



二コート氏は、誰もがやりがちな失敗として5つのポイントを挙げる。1つ目は「開園時間を調べない」ことだ。公式サイトでは9時開園とされているが、実際には混雑回避のためにそれより早く開園することが常態化している。9時に到着すると、すでに入園したゲストに出遅れてしまう可能性があるという。



2つ目は「新エリアの場所を把握しない」ことだ。特に人気の新エリア「ファンタジースプリングス」はエントランスから1km以上離れており、徒歩で15分ほどかかる。何も知らずに朝一番で向かうと、アトラクションにたどり着く前に疲れてしまう危険性を指摘した。



3つ目は「レストランを計画しない」点である。昼食や夕食のピークタイムには1時間以上待つことも珍しくなく、計画なしでは食事に大きな時間を費やしてしまうことになる。早めの時間に行動するなど、戦略的な計画が求められると二コート氏は語る。



4つ目は「移動距離を考えない」ことだ。ディズニーシーは広大で、エリアからエリアへの移動には想像以上の時間と体力を要する。非効率な移動計画は1日で2万歩以上歩くことにも繋がり、疲労の原因となる。パークを「一筆書き」のように回る効率的なルート設計が重要だという。



最後に5つ目として「グリーティングをしない」ことを挙げた。特にミッキーマウスとのグリーティングは「他のテーマパークとは違う最大の特徴」であり、ディズニーならではの最高の思い出になると強調。アトラクションだけでなく、キャラクターとの触れ合いも計画に組み込むことを推奨した。



動画の締めくくりとして、二コート氏は最も重要なこととして、たとえトラブルが発生しても予定に固執せず、「ディズニーという場所にいるだけで楽しい」と気づくことだと語る。綿密な計画も重要だが、その場の雰囲気を楽しむ柔軟な心構えが、最終的に1日を充実させる鍵となるようだ。