ホーユーが、新ヘアケアブランド「REVIAS（レヴィアス）」を2025年12月18日（木）よりホーユーヘアケア楽天市場にて販売開始となる。公式オンラインショップ、Amazonでも順次展開予定。

■毛髪構造に着目した“素髪力”を育てる本質ヘアケア

「REVIAS（レヴィアス）」は、毛髪成分に着目し、洗うだけの一時的ケアではなく、髪のベースを整える発想から生まれたヘアケアブランド。

50年にわたるサロン向け製品開発で培われた研究技術をもとに、毛髪構造に基づく複数の独自処方を開発。毎日のバスタイムで髪に必要な成分を補い続けることで、素髪そのものの質感向上を叶える設計。

クセやうねりなど、多様な髪悩みにもアプローチし、高品質でありながら続けやすい本質的なケア習慣へ導く。

■商品情報

ホーユー株式会社

高配合リバイタルコンクPPT30 スムースシャンプー350mL／2,640円（税込）

高浸透ケラフォースRxセラム0.9 スムーストリートメント350g／2,640円（税込）

高配合リバイタルコンクPPT35 モイストシャンプー350mL／2,640円（税込）

高浸透ケラフォースRxセラム0.7 モイストトリートメント350g／2,640円（税込）