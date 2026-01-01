この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

イチマルク │ FREE RIDEが「ドイツから来た外国人二人組をスカイツリーに連れて行ったら大喜びした　#FREERIDE #外国人 #おもてなし」を公開した。空港で出会った初来日のドイツ人男性二人組を、Jukia氏が東京観光に案内する様子を届ける内容だ。東京スカイツリーからの夜景や、初めて食べる日本のラーメンに対する率直なリアクションが見どころとなっている。

Jukia氏は、羽田空港に到着したばかりのドイツ出身だという男性二人組に声をかける。ホテルを予約していないという二人を、Jukia氏は自身の企画「FREE RIDE」で東京案内することになった。目的地に選んだのは東京スカイツリー。展望台からの夜景を見た男性は「クレイジーだ」「言葉にならない」と、眼下に広がる東京の街並みに圧倒された様子だった。地上340mのガラス床では、その高さに興奮する姿も見られた。

観光後、一行はラーメン店へ。つけ麺やまぜそば、豚骨ラーメンなどを注文し、日本の食文化を体験した。初めて食べるつけ麺を「すっごく美味しい」と絶賛し、唐揚げについては「10点満点中12点」と最高評価。「ドイツで食べるより断然うまい」と、本場の味に感動していた。

この動画は、外国人観光客のリアルな反応を通して日本の魅力を再発見させてくれる。彼らの驚きや喜びの表情は、見ている側も温かい気持ちにさせるだろう。

YouTubeの動画内容

02:18

ドイツから来た二人組と交渉成立！
13:21

スカイツリーからの絶景に「クレイジーだ！」
22:22

地上340mのガラス床に「やばいね〜！」
29:29

初めてのつけ麺に「すっごく美味しい！」と感動

関連記事

初来日の外国人もてなし術！東京タワーと絶品しゃぶしゃぶに感動

初来日の外国人もてなし術！東京タワーと絶品しゃぶしゃぶに感動

 「信じられない美味さだ！」初来日の外国人が日本の刺身に衝撃、そのリアクションに注目

「信じられない美味さだ！」初来日の外国人が日本の刺身に衝撃、そのリアクションに注目

 「夢みたいだ」初来日の米国人が日本の紅葉と唐揚げに感動！

「夢みたいだ」初来日の米国人が日本の紅葉と唐揚げに感動！
もっと見る

チャンネル情報

イチマルク │ FREE RIDE_icon

イチマルク │ FREE RIDE

YouTube チャンネル登録者数 14.20万人 374 本の動画
【FREE RIDE】空港に着いたばかりの外国人の方を車でおもてなししているチャンネルです。 Picking up people from all over the world at the airport and give them a free tour in Tokyo
youtube.com/@109-FREERIDE YouTube