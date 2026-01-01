この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「これはヤバいね！」ドイツ人男性が絶句したスカイツリーからの東京の夜景

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

イチマルク │ FREE RIDEが「ドイツから来た外国人二人組をスカイツリーに連れて行ったら大喜びした #FREERIDE #外国人 #おもてなし」を公開した。空港で出会った初来日のドイツ人男性二人組を、Jukia氏が東京観光に案内する様子を届ける内容だ。東京スカイツリーからの夜景や、初めて食べる日本のラーメンに対する率直なリアクションが見どころとなっている。



Jukia氏は、羽田空港に到着したばかりのドイツ出身だという男性二人組に声をかける。ホテルを予約していないという二人を、Jukia氏は自身の企画「FREE RIDE」で東京案内することになった。目的地に選んだのは東京スカイツリー。展望台からの夜景を見た男性は「クレイジーだ」「言葉にならない」と、眼下に広がる東京の街並みに圧倒された様子だった。地上340mのガラス床では、その高さに興奮する姿も見られた。



観光後、一行はラーメン店へ。つけ麺やまぜそば、豚骨ラーメンなどを注文し、日本の食文化を体験した。初めて食べるつけ麺を「すっごく美味しい」と絶賛し、唐揚げについては「10点満点中12点」と最高評価。「ドイツで食べるより断然うまい」と、本場の味に感動していた。



この動画は、外国人観光客のリアルな反応を通して日本の魅力を再発見させてくれる。彼らの驚きや喜びの表情は、見ている側も温かい気持ちにさせるだろう。



