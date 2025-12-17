12月13日、東京・吉祥寺の商店街にある新たな商業施設の一角に、三山凌輝がオーナーを務める「親父のあんかけパスタ」がオープンした。

愛知県名古屋市出身の三山は、地元の名物「あんかけスパゲティ」が幼いころからの大好物。実父がシェフを務めて“その文化を東京でも広めたい”という。

「三山さんは、2016年から俳優として映画や舞台などに出演していました。2021年にSKY―HIによるオーディション番組に参加して、徐々に知名度が上がっていきました」（スポーツ紙記者、以下同）

選考期間中、女性タレント宅での“3連泊”が報じられたこともあったが、

「爆発力のあるパフォーマンスで、素行に心配はあるが“背負ってみたい”と、SKY―HIから高い評価を受けました。BE：FIRSTとしてデビューを果たすと、瞬く間に人気グループへ成長していきました」

それに比例するように、俳優業も加速。

9月に趣里との間に第1子が誕生

「2024年の朝ドラ『虎に翼』で主人公の弟役を演じて、お茶の間でも知られる存在になりました」

スターへの道を順調に駆け上がっていた三山。しかし、過去に交際していた女性とのトラブルが4月末に報じられると、状況は一変。BE：FIRSTとしての活動を休止することになった。

「同時期に趣里さんとの結婚報道がありましたが、女性トラブルによって、結婚発表は何度も延期に。趣里さんの両親である水谷豊さんと伊藤蘭さんも心配する中、8月にようやく発表にこぎつけると、9月には第1子が誕生。一方、活動を休止したままだったボーイズグループからは、11月に脱退しました」

新たな道を歩み始めた三山は、その第1弾としてパスタ店を開くことに。開業の数日前、現地に足を運ぶと、着々と準備が進められていた。同じ商店街で店を営む人に三山について聞いてみると、

「先月、店の前で動画の撮影をしていたり、プレオープンの日にも三山さんを見かけました。でも、まだご挨拶には見えていなくって……。同じ施設のほかのお店の人は来てくださったんですけどね（苦笑）。開店してから来てくださるのかもしれませんが」

開店準備に訪れた三山の実父は

吉祥寺には人気の飲食店が多くあり、

「初めは興味本位でお客さんが来るかもしれませんが、この手の“B級グルメ”の店は、この辺りじゃあまり流行らないんですよね。よほどじゃない限り、もって1年程度では……」（商店街の別の店主）

苦い評判も多いが、三山にとっては“ナニソレ？ 知らねぇ”といったところか。

一部報道では、伊藤も店の行く末を心配しているという。開店準備に訪れた三山の実父に、その思いを聞くべく声をかけたが、

「ちょっと答えられないです……。申し訳ないです」

と話すのみだった。

新規参入でMainstreamになれるか─。