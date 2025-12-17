ビックカメラは2026年3月14日に、「ビックカメラIT tower TOKYO店」（仮称）を池袋西口の旧池袋マルイ跡地に建設される「IT tower TOKYO」（東京都豊島区）の2〜4階に出店する。



●池袋駅から地下で直結、「ライフスタイルと家電の発信拠点」がコンセプト



ビックカメラIT tower TOKYO店（仮称）は、「ライフスタイルと家電の発信拠点」をコンセプトに出店し、池袋駅から地下で直結する抜群のアクセスによって池袋地区初出店店舗を含む商業エリアとの相互送客や、建物内オフィスの利用者、近隣住民といった多様な来店客に、専門性の高い販売員がライフスタイルを提案する、これまでの「ビックカメラ」とは異なる新たな形の店舗を目指す。