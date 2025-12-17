約7年ぶりの全面刷新！ 新型「RAV4」ついに発売！

2025年12月17日にトヨタは、クロスオーバーSUVの代表的モデルとして世界的に高い支持を集めてきた「RAV4」の新型モデルを発売すると発表しました。

約7年ぶりのフルモデルチェンジとなる6代目は、同年5月に世界初公開の段階から大きな話題を呼んでいます。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「新型RAV4」です！ 450万円から！（30枚以上）

世界初公開の発表会で、チーフ・ブランディング・オフィサー兼デザイン領域統括部長のサイモン・ハンフリーズ氏は、「ここにあるクルマたちは、お客様にとってだけでなく、我々トヨタにとっても新たな冒険になります」とコメント。

新型RAV4が単なるモデルチェンジにとどまらず、トヨタ自身の挑戦の象徴であることを強調しました。

また同氏は、「次の自動車業界のパラダイムシフトは、ハードだけでなくデジタルでも起きている」と述べ、RAV4がその変革の起点となることを示唆していました。

RAV4は1994年に初代が誕生し、当時はまだ一般的ではなかったクロスオーバーSUVという新しいカテゴリーを切り開いた存在です。

乗用車感覚の扱いやすさとSUVらしい走破性を両立した点が評価され、都市部からアウトドアフィールドまで幅広いシーンで活躍してきました。

その思想は代を重ねるごとに進化し、2019年に登場した5代目では力強さを前面に押し出したデザインと高い基本性能で人気を拡大。

2020年にはプラグインハイブリッドモデルも追加され、環境性能の面でも存在感を示しました。

さらに2022年には、グローバルでの年間販売台数が101万6000台に達し、トヨタの全車種の中で唯一100万台を突破するなど、世界的なベストセラーとしての地位を確立しています。

今回発売が発表された6代目RAV4は、「Life is an Adventure」を開発テーマに掲げ、日常から非日常まで、さまざまなライフスタイルに寄り添う一台を目指して開発されました。

このテーマについてハンフリーズ氏は、「人生とはまさに冒険です。新型RAV4ファミリーは、その冒険をさらに楽しいものにする存在になる」と語り、RAV4がユーザーの人生に寄り添うパートナーであることを印象づけていました。

異なる3つのボディタイプと2つのパワートレイン―気になる仕様と価格は？

実際に6代目では、5代目で高く評価された走行性能を土台に、新開発のハイブリッドシステムを採用することで、より力強く、より滑らかな加速フィールを実現しています。

ボディサイズは全長4600-4645mm×全幅1855-1880mm、全高1680-1685mm、ホイールベースと堂々としたプロポーションを備えつつ、デザイン面では、ユーザーの価値観や使い方に応じて選択できるよう、「Z」「ADVENTURE」「GR SPORT」からなる3つの個性を明確に打ち出したスタイル展開が特徴です。

発売に先駆けて2025年10月開催の「ジャパンモビリティショー2025」でも実車が公開されていた

ベーシックな位置付けとなるZは、ボディ全体に塊感を持たせたハンマーヘッドデザインを採用し、先進性とタフさを高次元で融合させています。

バンパーと一体化したグリルは、精悍な表情を生み出し、都市部でも映える存在感を演出します。

一方、ADVENTUREはSUVらしい無骨さを強調した仕様で、ワイドトレッド化や専用のホイールアーチモール、大型グリルなどにより、オフロードテイストを色濃く表現。アウトドアシーンを強く意識したデザインとなっています。

そしてGR SPORTは、モータースポーツの知見を反映し、足回りやボディ剛性にまで踏み込んだ専用チューニングを実施。

空力性能を高めるスポイラーや専用ホイールの採用により、市街地からワインディングロードまで、スポーティで安定感のある走りを提供します。

インテリアでは「アイランドアーキテクチャ」という新たな考え方を導入し、操作性と快適性を高い次元で両立させています。

インストルメントパネルを従来より低く配置することで、開放感のある視界を確保し、運転時の安心感を向上させました。

また、ディスプレイやシフト周辺のレイアウトを整理し、視線移動を最小限に抑えることで、直感的な操作を可能にしています。

さらにトヨタ初のソフトウェアプラットフォーム「Arene（アリーン）」を採用し、安全性や移動の楽しさをさらに強化。

2025年5月に開催されたトヨタ新型「RAV4」（6代目）発表会の様子（チーフ・ブランディング・オフィサー兼デザイン領域統括部長のサイモン・ハンフリーズ氏）

このデジタル領域の進化について、同年5月の発表会でハンフリーズ氏は「RAV4はトヨタのSDV（ソフトウェア・ディファインド・ビークル）への挑戦の第一歩」と説明。

「クルマは購入した瞬間が完成形ではなく、お客様と一緒に学び、成長していく存在になる」と語っていました。

このAreneの採用によって安全技術の面でも進化は大きく、過去の発表会でハンフリーズ氏は「SDVのいちばんの目的は、悲しい交通事故をゼロにすること」と、豊田章男会長の言葉を紹介。

次世代Toyota Safety Senseとの組み合わせで、ビッグデータを活用しながら学習・進化を続け、より高い安全性を実現するとしています。

さらに同氏は、「安全性が高まるからこそ、エンターテインメントの新たな体験も生まれる。安全とエンタメは両輪の関係です」とも述べており、新マルチメディアシステムやAI音声エージェントによるデジタルカスタマイズの可能性にも言及していました。

パワートレインは、ZとADVENTUREにはHEV、ZとGR SPORTにはPHEVを採用。特にPHEVには第6世代ハイブリッドシステムをベースとした新開発システムを搭載し、モーター出力は5代目から12％向上するほか、EV走行距離は開発目標値ながら150kmへと大幅に延伸しています。

急速充電やV2Hにも対応し、災害時やアウトドアでの電源としても活用可能です。またHEVモデルもモーター出力の向上により、より軽快でレスポンスの良い走りを実現しています。

なお、新型RAV4の価格（消費税込み）は、Zが490万円から、ADVENTUREが450万円からとなっており、Z（PHEV）とGR SPORTは2025年度内に発売される予定です。