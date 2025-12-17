福山シティFCがFW藤本憲明を完全移籍で獲得

中国社会人リーグの福山シティFCは12月16日、JFLいわてグルージャ盛岡を退団していたFW藤本憲明が新加入することを発表した。

現在36歳の藤本は、JFLの佐川印刷SC（現・SP京都FC）でキャリアをスタートさせ、鹿児島ユナイテッドFC、大分トリニータを経て、2019年にはヴィッセル神戸に加入した。鹿児島在籍時の16、17シーズンには2年連続で得点王に輝く活躍を見せた。その後、清水エスパルスなどを経て、2024シーズンは鹿児島、今季はいわてでプレーし、29試合19得点の大活躍で得点王に輝いていた。

藤本はクラブを通じて「福山シティFCのクラブビジョン、福山市のスポーツとしての可能性とポテンシャル、なにより岡本代表の熱意と福山への想いにワクワクし、共に戦う事に決めました。『JFL昇格』は手の届くところにあると思います。自分の経験を全てこのクラブに活かし、あと一歩、そしてその先へ福山が盛り上がるように努力していきます」とコメントしている。

かつてJ1クラブでも活躍したストライカーの加入に、SNS上では「これはエグい補強」「これは凄いな」「クラブの本気度がわかる」「一つ上のカテゴリーの得点王が加入ってすごい」「えぐいサプライズ」「びっくりだわっ！！」「環境破壊でしょ」「本気きた〜」「マジ！？」「てっきり上のカテゴリーに行かれるものだと」「おおおおおすげえ！」と反響が沸き起こっている。（FOOTBALL ZONE編集部）