¡ÚTCK¡Û·²ÇÏ¡¦´ÛÎÓ¤ËÂç°æ¶¥ÇÏ¾ì³°È¯Çä½ê¡Ö¥ª¥Õ¥È´ÛÎÓ¡×³«Àß
¡¡Åìµþ¥·¥Æ¥£¶¥ÇÏ¡ÊTCK¡Ë¤Ï¡¢·²ÇÏ¸©´ÛÎÓ»Ô¤ËÂç°æ¶¥ÇÏÀìÍÑ¤Î¾ì³°¾¡ÇÏÅêÉ¼·ôÈ¯Çä½ê¡Ö¥ª¥Õ¥È´ÛÎÓ¡×¤ò¡¢12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë³«Àß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£»ÜÀß¤Ï¡Ö¥È¡¼¥¿¡¼¥ì¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥É¡¼¥à´ÛÎÓ¡Ê´ÛÎÓ¾ì³°¶¥ÎØ¼Ö·ôÇä¾ì¡Ë¡×Æâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¡£
Âç°æ¶¥ÇÏÀìÍÑ¾ì³°È¯Çä½ê¡Ö¥ª¥Õ¥ÈÆîÁêÇÏ¡×¤¬9·î1Æü¤Ë³«Àß12·î24Æü¤Ë³«Àß
¡¡¥ª¥Õ¥È´ÛÎÓ¤Ç¤Ï¡¢Æî´ØÅì¶¥ÇÏ¤Î¤¦¤ÁÂç°æ¶¥ÇÏ¡¢Á¥¶¶¶¥ÇÏ¡¢Àîºê¶¥ÇÏ¤ÎÁ´¶¥Áö¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢±ºÏÂ¶¥ÇÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈ¯ÇäÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æî´ØÅì¶¥ÇÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢Â¾ÃÏ¶èÃÏÊý¶¥ÇÏ¤Î°ìÉô¶¥Áö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÈ¯Çä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡»ÜÀß¤Ï±ä¾²ÌÌÀÑ9986.20Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡¢ºÂÀÊ¿ô¤ÏÆÃÊÌ´ÑÍ÷ÀÊ44ÀÊ¤ò´Þ¤à1640ÀÊ¤òÈ÷¤¨¡¢Ãó¼Ö¾ì¤Ï2255ÂæÊ¬¤ò³ÎÊÝ¡£Áë¸ý¤ÏÍ¿ÍÊ§Ìá¤ò´Þ¤à11Áë¤¬Àß¤±¤é¤ì¤ë¡£Ç¯´Ö¤ÎÈ¯ÇäÆü¿ô¤ÏÌó270Æü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£