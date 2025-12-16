全日本空輸（ANA）は、ANAマイレージクラブ会員を対象とした、2027年度のライフソリューションサービスの利用を組み合わせたステータス条件を発表した。

ANAグループ運航便の利用による年間のプレミアムポイントの獲得数と、ライフソリューションサービスの利用数、ANAカード・ANA Pay決済額の総額の3つの組み合わせで、ステータスを獲得できる。プレミアムポイントの獲得期間は2026年1月1日から12月31日まで、ライフソリューションサービス利用数とANAカード・ANA Pay決済額の集計期間は12月15日から2026年12月15日まで、ステータス期間は2027年4月1日から2028年3月31日まで。

「ダイヤモンドサービス」+Moreステータスは、15万プレミアムポイントとライフソリューションサービス7サービス以上、ANAカード・ANA Payの決済額600万円で獲得できる。

「ダイヤモンドサービス」ステータスは、8万プレミアムポイントとライフソリューションサービス7サービス以上、ANAカード・ANA Payの決済額400万円もしくは5万プレミアムポイントとライフソリューションサービス7サービス以上、ANAカード・ANA Payの決済額500万円以上で獲得できる。

「プラチナサービス」ステータスは、3万プレミアムポイントとライフソリューションサービス7サービス以上、ANAカード・ANA Payの決済額400万円以上で獲得できる。

「ブロンズサービス」ステータスは、15,000プレミアムポイントとライフソリューションサービス4サービス以上、ANAカード・ANA Payの決済額300万円以上で獲得できる。

ライフソリューションサービスは、ANA MallとANAトラベラーズの利用が必須で、それ以外にANAの保険、ANAの住まい・ANAの住宅ローン、空港内売店、マイルが貯まるその他加盟店、ANAカードマイルプラス、ANAでんき、ANAガス、ANAショッピング A-style・ANAセレクション・ANA STORE＠SKY・ANA SKY SHOP、ANAマイレージクラブモバイルプラス、ANA Pocket、ANAリサーチ、ANAマイレージクラブ / Sony Bank WALLETの各サービスが対象となる。