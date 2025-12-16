小林至氏「現場にとって死活問題」NPBの“飛ばないボール”問題を痛烈批判、メジャーとの決定的違いとは
プロ野球ビジネスの第一人者である小林至氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【飛ばないボール】HR激減でもボールを変えられない理由／NPB2013年のトラウマ／メジャー球との違い【小林至のマネーボール】」と題した動画を公開。近年の投高打低や本塁打数の減少は「飛ばないボール」が原因としつつも、NPBが仕様変更に踏み切れない根深い理由を解説した。
小林氏は、NPBがボールの仕様に対して「非常に保守的」になっている背景に、2011年と2013年に起きた「統一球ダブル問題」があると指摘する。この一件で社会的な批判を浴びた経験から「炎上が怖い」という意識が根付き、ボールの仕様を変えることに「腰がひけちゃう」状態に陥っていると分析した。
一方で、メジャーリーグ（MLB）は全く異なるアプローチを取っていると語る。MLBでは、ファンを楽しませる「興行」という観点から、「1試合平均で両軍合わせて9点」という基準を維持するため、毎年のようにボールの反発係数を調整しているという。小林氏は、得点が基準値を下回れば「緊急出動」と称し、シーズン中であっても粘着物質の取り締まり強化やストライクゾーンの縮小といったルール変更で対応するMLBの柔軟性を紹介。投手の技術が向上する中で、ボールの仕様を据え置くNPBの硬直的な姿勢に疑問を呈した。
また、ボールの仕様は選手の成績や年俸に直結する「死活問題」であると強調。統一球が導入された2011年には、前年に30本塁打を放った打者が10数本に激減した例もあったと述べた。最後に小林氏は、プロ野球界への提案として「反発係数をメジャーと同じ基準にするべき」と提言し、ファンが何を求めているかを第一に考える重要性を訴えた。
