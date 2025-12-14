お笑いコンビ・鬼越トマホークの金ちゃん、良ちゃんが１３日に自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」を更新した。

この日のゲストは、タレントの山田邦子。フジテレビ系「オレたちひょうきん族」「邦ちゃんのやまだかつてないテレビ」などの人気番組に出演し、長年に渡って好感度調査で１位を獲得し「天下を取った最初の女性芸人」と呼ばれる山田の伝説的な半生に迫った。

金ちゃんは当時の山田のギャラ事情について「月に１億とかって話してるじゃないですか。まあ、年で１２億ぐらい。それって『ひょうきん族』やってる間になったんですか」と聞いた。

山田は「間。えっと２０歳の時（の月収）はせいぜい２０万円。で、事務所が『ひょうきん族』始まるときに『２０万円でどう？』って言ってきたから。『いや、１人で稼いでるから、それだったら行かない』『じゃあ３０で』って言ってきたんで１０上がった！と思って入っちゃって」と振り返った。

つづけて、山田は「やりたいことが本当はちょっとあったんで。１年で（月収が）１００万円になんなかったら、やめようかなと思ってた。遊園地がやりかたかったの。経営ね。それには名前が売れた方がいいだろうと思ってて。これは通過点としていいぞ！売れてきたなと思って。１００万円に、もしここで給料なんなかったら、すぐやめて、そっちの方向に早く行かなきゃと思ってた」と述懐。

「そしたら、すぐに（月収が）１００万円になっちゃったの。やめるきっかけがなくなっちゃって。また次に仕事が重なってくるじゃないですか。時代劇に行ったりとか。で、ここでピシャッと終わんなくなっちゃったから。ズルズル行ってるうちに、あっという間に（月収が）５００万円になったの。２２（歳）ぐらい」と明かし、鬼越の２人をうならせた。

山田は「それで、何だか、よく分かんないんだけど。やっぱり日銭の時代が長かった事務所だから。急にお小遣いくれるの、さらに。それで、その後にコマーシャルやるようになったら、コマーシャル契約っていうのはやっぱり５０００万円だ、８０００万円だっていう契約を２年間やるとなると大きくなってっちゃう。だから（月収が）１億になっちゃったの」と話した。

山田は「一番稼いだのは３年か４年じゃない？４年ぐらい。ただね？税金８０％」と述懐。金ちゃんが「え！じゃあ１億を稼いたとしても？」と聞くと、山田は「２０００万円しか来ないです」と苦笑した。

良ちゃんが「１０億稼いでも８億税金なんですか？」と絶句すると、山田は「すごいびっくりした。最初、お小遣いみたいに全部使っちゃったんで税金が払えなくて。父に払ってもらいました。『ごめんなさい。何もないです』って言って。（父は）『バカ野郎！』って。最初のだよ。（月収）１億なってない時のやつが払えなくて。で、そっから会社みたいに作ってもらって。がっちりとお金の管理を今の今までやってもらってます」と明かしていた。