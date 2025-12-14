ÌîµåÎ¥¤ì¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¡ÖÊ¹¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡¡²¡¤·´ó¤»¤ë¾¯»Ò²½¤â¡ÄÃæ³ØÀ¸¤Î¡ÈËÜ²»¡É¤È»Ä¤¹ÂÀ×
´ä¼ê¡¦ÅìÊþÃæ¤ÎÎëÌÚ¸ÂÀ¥³¡¼¥Á¡Ö20Ç¯·Ð¤Æ¤ÐÃæ³Ø¹»¼«ÂÎ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¡×
¡¡¾¯»Ò¹âÎð²½¤ËÈ¼¤¤¡¢Ìîµå¤Î¶¥µ»¿Í¸ý¤Ï¸º¾¯¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯8·î¤ÎÅìËÌ¾¯Ç¯Æð¼°ÌîµåÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢Íè½Õ¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¤Î´ä¼ê¡¦ÂçÁ¥ÅÏ»ÔÎ©ÅìÊþÃæÆð¼°ÌîµåÉô¡ÊÅìÊþÌîµå¥¯¥é¥Ö¡Ë¤ÎÎëÌÚ¸ÂÀ¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢2Ç¯À¸À¤Âå¤ÎÁª¼ê¤Ë¡Ö¤¢¤È10Ç¯¡¢20Ç¯·Ð¤Æ¤ÐÃæ³Ø¹»¼«ÂÎ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÊñ¤ß±£¤µ¤ºÅÁ¤¨¤¿¡£Ìîµå¿Íµ¤³ÍÆÀ¤Î¤¿¤áÌöµ¯¤Ë¤Ê¤ëÂç¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¤Þ¤µ¤ËÇòµå¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¸½¼Â¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¤¡¢²¿¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤¬¾®³Ø4Ç¯¤«¤é¹â¹»¤Þ¤Ç¤ò²á¤´¤·¤¿ÂçÁ¥ÅÏ»Ô¤Ë¤âÎã³°¤Ê¤¯¾¯»Ò¹âÎð²½¤ÎÇÈ¤Ï²¡¤·´ó¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¤ÎÅý¹ç¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¡£Ãæ³Ø¤Ø¤ÎÆþ³Ø¼Ô¿ô¤Ïº£¸å¤µ¤é¤Ë¸º¾¯¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¤À¤«¤é¤³¤½ÎëÌÚ¥³¡¼¥Á¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÅê¤²¤«¤±¤¿¡£¡Öµ²±¤À¤±¤Ç¤Ï¿ôÇ¯¤·¤«»Ä¤é¤Ê¤¤¡£µÏ¿¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ø¤³¤³¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ù¤È»×¤¤ÊÖ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¡×¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢Êì¹»¤ÇÌîµå¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À³Î¤«¤Ê¡ÖÂÀ×¡×¤ò»Ä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Î»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Áª¼ê¤¿¤Á¤ËÌîµå¤Î¶¥µ»¿Í¸ý¸º¾¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£¼ç¾¤Î»ÖÅÄ±É½ÙÁª¼ê¡Ê2Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÏÌîµå¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ìîµå¤Î¿Íµ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤³¤ì°Ê¾åÊ¹¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¡ÖÍ¥¾¡¤·¤Æ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÇÌîµå¤Î³Ú¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¡¢Ìîµå¤ò»Ï¤á¤ë¿Í¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¤È¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Éû¼ç¾¤Î²Ï¸¶ÆäÁª¼ê¡Ê2Ç¯¡Ë¤â¡Ö¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤¬¹¥¤¤ÇÌîµå¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢Ìîµå¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¤¿¡£
ÅìÊþÃæÆð¼°ÌîµåÉô¤Î2Ç¯À¸À¤Âå¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤¤¡ÖÌîµå¤Î³Ú¤·¤µ¡×
¡¡Æ±¤¸¤¯Éû¼ç¾¤ÎÌÚ²¼ÂÀÍÛÁª¼ê¡Ê2Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö¶¥µ»¿Í¸ý¤¬¸º¤ë¤Î¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ìîµå¤Î³Ú¤·¤µ¤ÏÀä¤ä¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£ÌÚ²¼¼«¿È¡¢ÁÄÉã¤È°ì½ï¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥×¥íÌîµå¤ò´Ñ¤Æ¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤¬Ìîµå¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¡£º£¤Ç¤âÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤é´ä¼ê¸©½Ð¿ÈÁª¼ê¤Î³èÌö¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÎ®Áª¼ê¤ËÆ´¤ì¤ÆÌîµå¤ò»Ï¤á¤¿º£¤Î»Ò¤É¤â¤¬¡¢¼¡À¤Âå¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£ÌÚ²¼¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤âÁ´¹ñÂç²ñ¤Ç¾¡¤Ã¤ÆÅìÊþÃæ¤ÎÌ¾¤òÁ´¹ñ¤ËÃÎ¤é¤»¤¿¤¤¡£¡Ø¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Áý¤¨¤ÆÁ´¹ñ¤ËÌîµå¤¬¹¤Þ¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡ÌøÅÄÍª´ô³°Ìî¼ê¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤ÈÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Êµð¿Í¡Ë¤ËÆ´¤ì¤ÆÌîµå¤ò»Ï¤á¤¿ÉûÉôÄ¹¤Î»³ºê³¤Ì´Áª¼ê¡Ê2Ç¯¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÍèÇ¯ÅìÊþÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡ØÌîµå¤Ï³Ú¤·¤¤¡Ù¤È¼þ¤ê¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¥×¥ì¡¼¤Ç¤â¸«¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡ÖÂÇ¤Ã¤¿´¶¿¨¤äÂÇ¤Ã¤¿¸å¤Î´¿À¼¤¬Âç¹¥¤¡×¡£¾®³ØÀ¸¤ÎÄï¤é¤Ë¤ÏÌîµå¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾ïÆüº¢¤«¤éÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿Á´°÷¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÌîµå¤Î³Ú¤·¤µ¡×¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌîµå¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¡£·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¡ÖÂÀ×¡×¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¤Î°ìÈÖ¤Î¶áÆ»¤À¡£8·î¤Î´ä¼ê¸©¾¯Ç¯Æð¼°Ìîµå¿·¿ÍÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿2Ç¯À¸À¤Âå¤Ï¡¢ÍèÇ¯3·î¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¤Î¡ÖÁ´ÆüËÜ¾¯Ç¯½Õµ¨Æð¼°ÌîµåÂç²ñ¡×¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï½é¤Î½éÀïÆÍÇË¤òÁÀ¤¦¡£¡ÊÀîÏ²¹¯ÂÀÏº / Kotaro Kawanami¡Ë