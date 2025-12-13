¡Ö¤â¤¦»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç½ñ¤­²¥¤ë¤Ù¤·

¡¡»Å»ö¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤â·ù¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤­¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¥¹¥È¥ì¥¹¤òÈ¯»¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©

¡¡¥«¥é¥ª¥±¤ÇÇ®¾§¤¹¤ë¡¢ÌëÆ»¤òÁ´ÎÏ¤ÇÁö¤ë¡¢Ëí¤Ë´é¤òËä¤á¤Æ¶«¤Ö¡¢ÇúÇã¤¤¡¢Çú¿©¡Ä¡Ä¿§¡¹¤ÊÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡Ö¥°¥ì¤¦¤µ¤®¡×¤µ¤ó¤¬¾Ò²ð¤·¤¿ÊýË¡¤Ï¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤«¤Ê¤ê¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¯¤Æ¥¹¥Ã¥­¥ê¤¹¤ëÊýË¡¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£

¡¡¼Ò²ñ¿Í¤ò¤·¤Ê¤¬¤éSNS¤Ê¤É¤ÇÌ¡²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥ì¤¦¤µ¤®¤µ¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤ÉX¤Ë¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¸ú¤¯¤Î¤Ç°ì²ó»î¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö±åÇ°¤ò½ñ¤­²¥¤Ã¤¿»æ¤ò¥Ó¥ê¥Ó¥ê¤Ë°ú¤­Îö¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶ÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤¹¡£

¡¡¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¥°¥ì¤¦¤µ¤®¤µ¤óËÜ¿Í¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¦¥µ¥®¤¬¡¢¸±¤·¤¤·ÁÁê¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éÂÀ¤¤¥Þ¥Ã¥­¡¼¤Ç»æ¤Ë±åÇ°¤ò½ñ¤­²¥¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢¤½¤ì¤òºÙÀÚ¤ì¤Ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡¥°¥ì¤¦¤µ¤®¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÊýË¡¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ëËÜ¤ä¥µ¥¤¥È¤Ç¤è¤¯°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£

¡¡¤¿¤À¤·ÂÀ¤¤¥Þ¥Ã¥­¡¼¤ò»È¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥°¥ì¤¦¤µ¤®¤µ¤ó¤Ê¤ê¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡£¿§¡¹¤Ê¥Ú¥ó¤ò»î¤·¤¿·ë²Ì¡Ö°ìÈÖ¥¹¥Ã¥­¥ê¤¹¤ë¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£

¡¡¡ÖÇ»¤¤¿§¤¬½Ð¤ëÌýÀ­¤Î¥Þ¥Ã¥­¡¼¤¬¤ª¥¹¥¹¥á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¢°Ü¤ê¤Ë¤ÏÃí°Õ¤Ç¤¹¡×¡Ê¥°¥ì¤¦¤µ¤®¤µ¤ó¡Ë

¡¡¥°¥ì¤¦¤µ¤®¤µ¤ó¤¬¤³¤ÎÊýË¡¤ò»î¤¹¤Î¤Ï¡¢·ù¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤­¡£¤½¤¦¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ï»þ´Ö·Ð²á¤È¤È¤â¤ËËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤¯µ¤¤¬¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Å»öÃæ¤Ê¤É¤Ç¤¹¤°¤Ë¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤¤¤È¤­¤Ï¡¢µ¢Âð¤·¤Æ¤¹¤°¹Ô¤¦¤Î¤À¤È¤«¡£

¡¡»æ¤Ë½ñ¤­²¥¤ë±åÇ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê±ø¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤»ý¤Á¤ò½ñ¤±¤ë¤À¤±½ñ¤­¤Þ¤¹¡×¤È¥°¥ì¤¦¤µ¤®¤µ¤ó¡£¡Ö¤â¤¦»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç½ñ¤­²¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤è¤ê¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£

¡¡¤³¤ÎÊýË¡¤ò»î¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤ê¥¹¥Ã¥­¥ê¤·¤Æ¡¢Á°¸þ¤­¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¤â¤ä¤â¤ä¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤ò½ñ¤­²¥¤ë¤À¤±¤Ç¤â¥¹¥Ã¥­¥ê¤·¤Þ¤¹¤·¡¢»æ¤ò¥Ó¥ê¥Ó¥êÇË¤¤¤Æ¼Î¤Æ¤ë¤ÈÁÖ²÷´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£

¡¡Æ±¤¸¤¯¥¹¥È¥ì¥¹²áÂ¿¤Ê¸½Âå¼Ò²ñ¤ËÀ¸¤­¤ë¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ó¤ÊÊØÍø¤ÊÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é»î¤µ¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤­¤Þ¤»¤ó¡£

¢£¡¡¼ÂºÝ¤Ë±åÇ°¤ò½ñ¤­²¥¤Ã¤Æ¤ß¤¿

¡¡¾¯¤·Á°¤Ë³°¤ÇAirPods¤òÃå¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤éÊÒÊý¤òÄÏ¤ß¤½¤³¤Í¡¢Æ»Ï©ÏÆ¤ÎÇÓ¿å¸ý¤ËÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤­¤Ë´¶¤¸¤¿ÅÜ¤ê¤ÈÉÔËþ¤ò¡¢¤¢¤ê¤Ã¤¿¤±¤ÎÎÏ¤Ç½ñ¤­¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡½ñ¤¤¤Æ¤ë¤¦¤Á¤ËÅö»þ¤ÎÅÜ¤ê¤òÊ¨¡¹¤È»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤­¤Æ¡¢»æ¤¬Ê¸»ú¤ÇËä¤Þ¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Þ¥Ã¥­¡¼¤ÎÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¾å¤«¤é²¿ÅÙ¤â½ñ¤­½Å¤Í¡Ä¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤È²Ò¡¹¤·¤¯¡¢¥¬¥Á±åÇ°¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£

¡¡¤¢¤È¤Ï¡Ö¤ª¤ê¤ã¡¼¡¼¡¼¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÇË¤­¤Þ¤¹¡£

¡¡½ñ¤­²¥¤Ã¤Æ¡¢¥Ó¥ê¥Ó¥ê¤Ë¤¹¤ë¡£°ìÏ¢¤Î¹©Äø¤ò·Ð¤ë¤È¡¢¾¯¤·¥¹¥Ã¥­¥ê¤·¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£

¡¡¤¿¤À¡¢¾®¤µ¤¤»æ¤À¤È¤¹¤°¤ËÇË¤±¤ÆÊªÂ­¤ê¤Ê¤µ¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢½ñ¤­²¥¤ë»æ¤Ï¤Ç¤­¤ë¤À¤±Âç¤­¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£A3¤È¤«¡£¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÎÎ¢»æ¤Ê¤ó¤«¤¬¥Ù¥¹¥È¤«¤â¡©

¡¡¥¹¥È¥ì¥¹¤ÎÅÇ¤­½Ð¤·Àè¤¬¤Ê¤¯¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¡¢¤ª»î¤·¤¢¤ì¡£

