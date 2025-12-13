Æü»º¡Ö¼¡´ü·¿¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡×¤Ë¡ÈÈ¿¶Á»¦Åþ¡É¡ª¡Ö¥Ï¥³¥¹¥«¤Î¡È¥µ¡¼¥Õ¥é¥¤¥ó¡ÉÉü³è¤«¡×¡ÖÍê¤à¤¾Æü»º¡ª¡×¤Î¥¢¥Ä¤¤À¼¤â¡ª ÅÁÅý¤Î¡Ö¥í¥ó¥°¥Î¡¼¥º¡õ¥·¥ç¡¼¥È¥Ç¥Ã¥¡×ºÎÍÑ¤·¤¿¡Èµì¼Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡É¤ÇÅÐ¾ì!? ¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤Î¡Ö14ÂåÌÜ¥»¥À¥ó¡×¤É¤¦¤Ê¤ë¡ª
Æü»º¡Ö¼¡´ü·¿¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡×³«È¯¤Ë¡ÈÈ¿¶Á»¦Åþ¡É¡ª
¡¡Æü»º¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥À¥ó¤ÎÎò»Ë¤½¤Î¤â¤Î¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ì¾¼Ö¡Ö¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡×¡£
¡¡2025Ç¯11·î13Æü¡¢Æü»º¤Ï¤³¤ÎÅÁÅý¤¢¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Î¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤ËÂÐ¤·¡¢°ìÉô»ÅÍÍ¸þ¾å¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¿âÞ·¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡Ö400R Limited¡×¤òÀßÄê¤·¡¢400Âæ¸ÂÄê¤ÇÃíÊ¸¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬Æü»º¡Ö¼¡´ü·¿¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó!?¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê36Ëç¡Ë
¡¡¤·¤«¤·Æ±»þ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢Á´ÌÌºþ¿·¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡Ö¼¡´ü·¿¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡×¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸½¾õ¤Ï°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ëV37·¿¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º£¤«¤éÁÌ¤ë¤³¤È10Ç¯°Ê¾åÁ°¤Î2014Ç¯¤Î¤³¤È¡£
¡¡´öÅÙ¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤ä¡¢¼êÊü¤·±¿Å¾¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¡Ö¥×¥í¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È2.0¡×¤ÎÅëºÜ¡¢¤½¤·¤Æ400ÇÏÎÏ¤ò¸Ø¤ë»Ë¾åºÇ¶¯¤Î¡Ö400R¡×¤ÎÄÉ²Ã¤Ê¤É¡¢¾ï¤ËÏÃÂê¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥â¥Ç¥ë¥é¥¤¥Õ¤ÎÄ¹¤µ¤Ï±£¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡º£²ó¤Î¸ÂÄê¼ÖÈ¯Çä¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤ÎºÇ½ª¥â¥Ç¥ë¤Ê¤Î!?¡×¡Ö¤Ä¤¤¤ËÎò»Ë¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦°ìËõ¤ÎÉÔ°Â¤¬¤è¤®¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤ÎÅô¤Ï¾Ã¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢Æü»º¤Ï¸ø¼°¤Ë¿··¿¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤ÎÅÐ¾ì¤òÌÀ¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿åÌÌ²¼¤Ç¤Ï¼¡¤Ê¤ëÅÁÀâ¤Ø¤Î½àÈ÷¤¬Ãå¡¹¤È¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Îº¬µò¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢2025Ç¯5·î13Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Æü»º¤Î·Ð±ÄºÆ·ú·×²è¡ÖRe¡§Nissan¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¤ÎÃæ¤ÇÆü»º¤Ï¾Íè¤Î¥í¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤òÄó¼¨¤·¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÅý¹ç¡¦½¸Ìó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç³«È¯¸úÎ¨¤ò·àÅª¤Ë¹â¤á¤ë¤È¤¤¤¦ÀïÎ¬¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¿·¤¿¤Ê³«È¯¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¼Ö¼ï¥ê¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ë¡¢¡Ö¿··¿¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡×¤ÎÌ¾Á°¤¬ÌÀ³Î¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¹½ÁÛ¤ä±½¥ì¥Ù¥ë¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¸øÌó¡×¤ËÂ¾¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤Ï¡¢ÌóÂ«¤µ¤ì¤¿¼¡´ü·¿¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤È¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖRe¡§Nissan¡×¤Î»ñÎÁ¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¤È¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¶½Ì£¿¼¤¤¥Ò¥ó¥È¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¿··¿¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤ÏÀìÍÑ¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òìÔÂô¤Ë¿·Â¤¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ëÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤¤¼¡À¤Âå¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÆü»º¤Ïº£¸å¤Î¾¦ÉÊÅ¸³«¤ò¡Ö¥³¥¢¥â¥Ç¥ë¡×¡ÖÀ®Ä¹¥â¥Ç¥ë¡×¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖHEARTBEAT¡Ê¥Ï¡¼¥È¥Ó¡¼¥È¡Ë¥â¥Ç¥ë¡×¤Î4¤Ä¤ËÊ¬Îà¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤Ï¡Ö¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¡×¤È¶¦¤Ë¡¢Æü»º¤ÎDNA¤òÂÎ¸½¤·¡¢¸«¤ë¿Í¤Î¿´¤ò¹·¤é¤»¤ë¡ÖHEARTBEAT¥â¥Ç¥ë¡×¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¹çÍý²½¤ò¿Ê¤á¤Ä¤Ä¤â¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Îº²¤Ç¤¢¤ë¤³¤ì¤é¤Î¼Ö¼ï¤ÏÀ»°è¤È¤·¤Æ¼é¤êÈ´¤¯¤È¤¤¤¦°Õ»Ö¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¸½¹Ô¤Î¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤È¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¤â¡¢FR¡Ê¸åÎØ¶îÆ°¡Ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ä¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¤½¤ì¤¾¤ìÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼¡´ü·¿¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¶¦Í²½¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò³è¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÖÁö¤ê¡×¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬´Ó¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢´üÂÔ¤ò¹â¤á¤ëº¬µò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬2024Ç¯3·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£ ¥ô¥£¥¸¥ç¥óQE¡×¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡¡Î®Îï¤Ê¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»ý¤Á¡¢¥í¥ó¥°¥Î¡¼¥º¡¦¥·¥ç¡¼¥È¥Ç¥Ã¥¤Î¸ÅÅµÅª¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸½Âå¤Î²ò¼á¤ÇºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢È¯É½Åö½é¤«¤é¡Ö¼¡´ü·¿¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥Ç¥£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È±½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿·»þÂå¤Î¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤ËÁê±þ¤·¤¤É÷³Ê¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥É¤ò¸«¤ë¤È¡¢3ÂåÌÜ¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡ÊÄÌ¾Î¥Ï¥³¥¹¥«¡Ë¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡Ö¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¥é¥¤¥ó¡Ê¥µ¡¼¥Õ¥é¥¤¥ó¡Ë¡×¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¥×¥ì¥¹¥é¥¤¥ó¤¬¥ê¥¢¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¼þ¤ê¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¡¢ÅÁÅý¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¤Ê°ìÌÌ¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ø¼°¤Ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æü»º¤ÎÅÅÆ°²½ÀïÎ¬¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢¥·¥ê¡¼¥º¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Î¡Öe-POWER¡×¤ä¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÁ´¸ÇÂÎÅÅÃÓ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥Ô¥å¥¢EV¡ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â½½Ê¬¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢ÎòÂå¥â¥Ç¥ë¤¬¤½¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤Î»þÂå¤ÎºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤¿¡Öµ»½Ñ¤ÎÆü»º¡×¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï³Î¼Â¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤³¤¦¤Ê¤ë¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¼¡´ü·¿¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤ÎÅÐ¾ì»þ´ü¤Ç¤¹¡£
¡¡³«È¯´ü´Ö¤ÎÃ»½Ì¤òëð¤¦¡ÖRe¡§Nissan¡×¤Î·×²è¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¿·µ¬¥â¥Ç¥ë¤Î³«È¯´ü´Ö¤ÏÌó37¥ö·î¡ÊÌó3Ç¯¡Ë¡¢¸åÂ³¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌó30¥ö·î¡Ê2Ç¯È¾¡Ë¤Þ¤ÇÃ»½Ì¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤³¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÅö¤Æ¤Ï¤á¤ë¤È¡¢¿··¿¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤ÎÅÐ¾ì¤ÏÁá¤±¤ì¤Ð2027Ç¯º¢¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤·¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢¸½¹ÔV37·¿¤ÎÅÐ¾ì¤«¤é¼Â¤Ë13Ç¯¤«¤é14Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤ÐÆü»º¤¬¤½¤ì¤À¤±¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢À¸È¾²Ä¤Ê¤â¤Î¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¾ÚÌÀ¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤äSNS¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î¸ÂÄê¼Ö¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¿··¿¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ê¡¢Ç®¤¤µÄÏÀ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆü»º¤Ï¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤òÄü¤á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤Ï»à¤Ê¤º¡ª¡×¡ÖÆü»º¥Õ¥¡¥ó¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¡Ö»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤âÎÉ¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤¤¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¡×¡ÖÍê¤à¤¾Æü»º¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀÚ¼Â¤ÊÀ¼¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãæ¤Ë¤Ï¡ÖV37¤¬¤³¤ì¤À¤±½ÏÀ®¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¡£º£¤¢¤¨¤ÆÇã¤Ã¤Æ¿··¿¤ÎÅÐ¾ì¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êÂÔ¤Ä¤Î¤â¥¢¥ê¤À¤Ê¡×¡Ö¥ô¥£¥¸¥ç¥óQE¤Î¤Þ¤Þ¥Ï¥³¥¹¥«¤Î¥µ¡¼¥Õ¥é¥¤¥ó¤¬Éü³è¤·¤¿¤é¥Þ¥¸¤ÇÇ®¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¡¢¿·µì¥â¥Ç¥ë¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦Ãå¤Î¿¼¤µ¤¬±®¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ð±ÄºÆ·ú¤ÎÀµÇ°¾ì¤ò·Ð¤Æ¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹¼¡´ü·¿¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡£¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¿··¿¼Ö¤ÎÈ¯É½°Ê¾å¤Î°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡¢Æü»ºÉü³è¤ÎÏµ±ì¡Ê¤Î¤í¤·¡Ë¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£