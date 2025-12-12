この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」が「イタリア人二人組を空港から車でおもてなししてみた #freeride #外国人 #おもてなし」を公開した。この動画は、空港で出会ったイタリア人二人組を、Jukia氏が自身の車で東京観光に案内し、宿泊先まで送り届ける企画「FREE RIDE」の様子を記録したものだ。日本の伝統文化や食事に対する、彼らの素直で情熱的な反応が見どころとなっている。



Jukia氏は、初来日だというイタリア人男女を迎え、まず明治神宮へと案内した。都会の真ん中に広がる静謐な森に、二人は「素晴らしい」「すでに日本の文化の虜だよ」と感動した様子を見せる。続く須賀神社では、大ヒットアニメ映画『君の名は。』の舞台となった階段を訪れ、男性は映画のワンシーンを再現するなど、聖地巡礼を楽しんだ。



この日の夕食は、Jukia氏おすすめのとんかつ店「はじめ」だ。初めて体験する「かつまぶし」に興味津々の二人。一口食べると、女性は「すごくサクサクしてる！」と声を上げ、男性は「天国行きのチケットを手に入れた」と独特の表現でその美味しさを絶賛、あまりの感動に頭を抱える場面も見られた。だしをかけてお茶漬けとして味わう食べ方も体験し、日本の食文化を存分に堪能したようだ。



一日を通して「マンマミーア！（すごい！）」を連発し、日本の魅力を全身で楽しんだ二人。言葉や文化の壁を越えた心温まる交流は、日本の素晴らしさを再発見するきっかけを与えてくれるだろう。



