かつて宿場町として栄え、現在は豊かな田園地帯が広がる熊本県・大津（おおづ）町。こののどかな町で、卑劣な事件が起きた。

【写真】「園児からバレンタインチョコを...」林信彦容疑者（53）が犯行に及んだとされる幼稚園ほか

発覚は昨年4月、ある少女が親に性被害を訴えたことだ。

「少女はおよそ5年前、林信彦容疑者（53）が勤める幼稚園の園児でした。捜査関係者によれば、男は2019年夏頃に園内の人気がない場所で、女児に性的な行為をした疑いがもたれている。

女児の親が警察に相談し、調べを進めたところ、強制性交等の容疑に問えると判断され検挙に至った。県警は余罪がある可能性も視野に引き続き捜査している」（地元紙記者）

林容疑者は大学を卒業後、県立専修学校で保育について学び、その後に保育士になったとみられる。この学校に在籍中、男は地元紙から"保育士のたまご"としてインタビューを受け、このように答えていた。

「大学時代にやった保育園のアルバイトが（入学の）きっかけ」

「（園児から）バレンタインに電話番号付きのチョコレートをもらった」

長い間、子どもと関わる仕事をしていた容疑者。NEWSポストセブン取材班は事件を受け、現地の大津町を訪れた。聞き込みを続けると、林容疑者が「2児の父親」だったことがわかった。

「普通の先生でした」

林容疑者は熊本空港から、車で20分ほどの距離にある一軒家で暮らしていた。犯行に及んだとされる幼稚園もこの自宅からおよそ4キロの距離にある。

近隣に住む女性が話す。

「事件についてはちらっとうかがいました。（容疑者は）そんなことする人には思えなかったけどね。愛想も悪くないし。もう成人した大きい息子さんが2人いるんですよ。どちらももう実家を出られて、上の子は30歳くらいでしょうか。もう結婚もしていますしね」

容疑者が保育に関わる仕事をしていたことは、近所でも有名だったようだ。

「うちの孫もあそこの幼稚園に行きよったんですよ。もう何年も前になるから、記憶が薄いけど、普通の先生と変わらんですよ。

今は奥さんと2人暮らしで、近くに義理のお母さんが住んでいるんです。奥さんはとても綺麗な方でね。なんで逮捕されんといかんのです？ 人は見かけによらんもんですね……。大ごとですわ」

実際に記者が容疑者の自宅を訪れたところ、家族だと名乗る女性が応対した。はじめは狼狽した様子で「心情をお察しください、すみません」などと繰り返したが、去り際にこうも語った。

「お仕事なのもわかります。でももう（ニュースが）耐えられないんですよ。そっとしてほしいので……」

被害者の少女はもとより、家族にも心の傷を負わせた林容疑者。犯した罪は重い──。