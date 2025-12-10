【獅子座】週間タロット占い《来週：2025年12月15日〜12月21日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年12月15日〜12月21日）の【獅子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2025年12月8日〜12月14日｜総合運＆恋愛運TOP３
『良く考えて行動を取るでしょう』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
「自分の良さ」や「自分が今手にしているもの」をどうしても失いたくない思いが強まります。他のことを滞らせても大事なことやものを守っていくでしょう。仕事や公の場では自分の印象を下げてしまうようなつまらない内容のものは乗らないようにしていきます。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
自分が取るべき行動や見せるべきキャラクターがわかっています。それを守って進んでいくしかない感じです。時間がかかってでも定着させていくでしょう。シングルの方は、細かいことで不安定になる人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手はあなたが自分を良く見せるためにカッコつけることが嫌です。
｜時期｜
12月19日 ご褒美がある ／ 12月20日 新展開
｜ラッキーアイテム｜
もずく
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞