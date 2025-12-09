「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」９日午後１時現在でトップカルチャー<7640.T>が「買い予想数上昇」２位となっている。



トップカルチは低位株の強みを存分に発揮し、短期筋の個人投資家などの買いでここ動意含みの動きをみせている。書籍・文具雑貨・トレーディングカードなどの複合店「蔦屋書店」を展開しているほか、書店に併設するタリーズコーヒーのフランチャイズチェーン（ＦＣ）運営なども手掛ける。業績は低迷し営業赤字が続いているが、既存店月次売上高は１１月まで直近７カ月連続で前年同月実績を上回るなど改善色もみられ、２５年１０月期第３四半期（２４年１１月～２５年７月）は営業損失幅が縮小傾向にあることが確認されている。日証金では株不足で逆日歩が付いているが、１０月末から貸株注意喚起対象となっており、需給相場の素地も内包している。足もとでは値ごろ感に着目し、短期割り切りで値幅取り狙いの資金が入っているもようだ。



出所：MINKABU PRESS