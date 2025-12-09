こじるりは経営センス抜群かもしれない…サウナブーム下火を読み切って《小島瑠璃子・夫のサウナ会社》ついに破産開始へ

“こじるり”の愛称で知られる、タレントの小島瑠璃子さん（31歳）が代表取締役を務めていた「Habitat（株）」が、今年11月28日、東京地裁より破産手続き開始決定を受けたことが明らかになった。

同社といえば、サウナ事業を手掛けるほか、小島さんの配偶者で、今年2月4日に急死した実業家の北村功太さんが創業したことでも知られる。北村さんの死後、小島さんが代表を引き継ぎ、事業継続を図っていたが、残念ながら今回の破産に至ったという。

愛した夫の会社が無くなることを“こじるり”はどう感じているかは分からない。だが、少なくとも業界内では、事業継承から約半年というわずかの期間で破産という道を即断したことに対して「経営者」という視点で見れば、一定の評価もあるようで――。

一時は3億円の赤字に苦しみ、ついに倒産へ

あらためて、今年2月に亡くなった小島瑠璃子さんの夫、北村さんが創業したHabitat社がどのような会社だったかおさらいしたい。同社は2020年に創業。主に、温浴施設向けのDXシステム「habitat」の開発、運営をてがけるほか、昨今ブームで知られるサウナの運営事業なども手がけていた。

この「habitat」というシステム、簡潔に言えば、提携する温浴施設のチケットを、ユーザーがスマホで購入することが可能に。また、提携先の温浴施設にとっては、施設の入退場や決済など顧客の管理を自動でできるというものだ。

「今でこそ『habitat』と類似したサービスは全国に普及していますが、同社の創業時はまだまだ手薄で、注目度も高かった。実際、わずか1年で企業や個人投資家が出資する第三者割当増資により、累計1億3000万円の資金調達をしたわけで、当時としては業界内でも異例の評価だったと言えるでしょう」（サウナ事業に詳しい経営コンサルタント）

しかし、今振り返ればこの資金調達が同社のピークだったのかもしれない。官報に公示された2024年8月23日付「第3期決算公告」によれば、当期純利益はマイナス1億4496万円の赤字に、利益余剰金にいたっては約3億円もの大赤字になるなど、資金繰りの悪化に苦しんでいたのだ。

ではなぜ、数年前はサウナ業界でも大きな期待を寄せられていたHabitat社は経営難に陥り、今回の倒産に至ったのか。「むしろ今回の倒産は、サウナ業界が“下火”にあることを読み切った、小島さんの英断ではないでしょうか」と前出のコンサルタントはこう指摘する。

サウナ業界が“下火”にあるとはどういうことなのか――。そこで、ブームの恩恵を特に受けたと言われる銭湯業界の動向を見てみたい。

「サウナはもう長くない」読み切ったか

東京商工リサーチが2025年11月15日に発表した、主な銭湯運営会社37社の分析によれば、コロナ禍前の2019年の37社の売上高合計は275億3400万円、利益は3億7060万円となっている。その後、コロナ禍の影響で、2021年の利益は2億800万円の赤字に、翌2022年には5億8100万円まで赤字が膨れ上がったという。

ようやくコロナ禍が一服した2023年には売上高、利益ともに大幅V字回復し、2024年も前年増と、サウナブームの恩恵がようやく効果があらわれる。だが今年に入って、売上高こそ3期連続の増収を果たしたが、利益は前年比58.1％減と大きく減らしたしまったのだ。

「新たなサウナ施設が次々出てくる一方、統計ではサウナ人口は減少傾向にあり、もはや供給過多にあるのがサウナ業界の現状です。当然、このレッドオーシャンで淘汰も進み、老舗サウナ施設の倒産も珍しくありません。また、今年に入り建設資材物価指数は12ヵ月連続上昇を記録するなど、資材費の高騰で、サウナ施設の新築・改築のハードルも年々高くなっています。

そんな中で『サウナ事業のみに特化した会社では、先はもう長くない』と、小島さんは考えたのでしょう。日本では最も一般的な親族内継承は、時としてダラダラと赤字を垂れ流しても、倒産の重責を恐れ、なんとか存続を目指そうとする人もいますが、小島さんはあえて倒産に踏み切った。その決断力については評価されるべきではないでしょうか」（前出のコンサルタント）

今年10月には芸能活動再開と同時に個人事務所「株式会社USAGI（うさぎ）」の設立を発表した小島瑠璃子。個人事務所ということは言わば経営者。その経営センスはすでに証明済みということか。

