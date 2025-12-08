この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

投資家の田端信太郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「田端大学 投資学部」で「【投資対決】「株歴2年のFラン」と「株ど素人女子」に100万円を渡し、より多く増やせるのはどちらか検証します。」と題した動画を公開した。100万円を元手にした投資対決企画が始動し、株歴2年の男性と完全な投資初心者の女性、どちらがより多くの利益を上げられるかを検証する内容だ。



田端氏は、以前から100万円を託していたチャンネルスタッフの中山氏の運用成績が、元手の80万円まで減少していることに「だらしねえな、身が入ってねえな」と一喝。成長を促すため、新たなライバルとしてAYAさんを投入することを発表した。AYAさんは株式投資の経験が全くない「ど素人」で、基本的な投資用語も知らない状態だ。



対決のルールはシンプルかつ過酷だ。2人にそれぞれ100万円の軍資金が渡され、3月末までの期間で運用成績を競う。そして、勝者は敗者が運用していた資金を全額没収できるという。投資歴2年のアドバンテージを持つ中山氏は「負ける気がしない」「ボーナスタイムだ」と自信満々だが、果たして経験の差は結果にどう影響するのか。



田端氏は「世の中は競争だ」「自分のペースでやろうなんて、そのようなぬるい話はない」と、この対決に込めた哲学を語る。知識や経験が勝つのか、それとも素人ならではの視点や運が上回るのか。この異色の投資バトルは、投資の本質を浮き彫りにするかもしれない。



