¡ÖDayDay¡¥¡×·çÀÊ¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤¬ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿Í½Ãû¡Ö¤½¤í¤½¤í²¶¡¢¥Ñ¥¡¡¼¥ó¤Ã¤ÆÇËÎö¤¹¤ë¤«¤â¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤¬8Æü¡¢MC¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖDayDay¡¥¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°9»þ¡Ë¤ò·çÀÊ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢MC¤ÎÉðÅÄ¿¿°ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡ÖDayDay¡¥¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡×¤ÈÈÖÁÈ¤ò»Ï¤á¡Öº£Æü¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢¼Â¤Ï»³¤Á¤ã¤ó¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¤ªµÙ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤È·çÀÊÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡£ÉðÅÄ¥¢¥Ê¤¬¡Ö»³¤Á¤ã¤ó¡¢¸«¤Æ¡Ä¡¢¸«¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢º£Æü¤Ï¡£ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
»³Î¤¤Ï12·î¤ËÆþ¤Ã¤ÆÂ¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¿¡£2Æü¤Ë¤Ï4Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤·¤¿¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¼ãÎÓÀµ¶³¡Ê47¡Ë¤È¤Î¸ÂÄê¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡×¤Î¼ýÏ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
3Æü¿¼Ìë¤Ë¤ÏTBS¥é¥¸¥ª¡Ö¿åÍËJUNK¡¡»³Î¤Î¼ÂÀ¤ÎÉÔÌÓ¤ÊµÄÏÀ¡×¡Ê¿åÍË¿¼Ìë1»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£ÈÖÁÈ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡Ö¤½¤í¤½¤í²¶¡¢¥Ñ¥¡¡¼¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÇËÎö¤¹¤ë¤«¤â¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¥é¥¤¥Ö¤È¤«¤¿¤¯¤µ¤ó½Å¤Ê¤Ã¤ÆË»¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£»þ´Ö¤¬¤â¤¦²¿¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¡£¥Ñ¥Ä¥ó¥Ñ¥Ä¥ó¡×¤È¸ì¤ëÀ¼¤Ï¾¯¤·¸Ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ç¯Ëö¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î·ãÌ³¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
5Æü¤Ë¤ÏÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡Ö»³Î¤Î¼ÂÀ¤Î140Âçºå¸ø±é¡Á´ñÀ×Ï¢È¯¡Á¡×¤òÂçºå¤Î¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£¿·´´Àþ°ÜÆ°¤Î¼ÖÃæ¡¢»³Î¤¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¤¿¤À¤¤¤ÞÂçºå¤Ë¸þ¤«¤¦¿·´´Àþ¤Çº£Æü¤ÎÉñÂæ¤Ç¸«¤ÆÍß¤·¤¤¤â¤Î¤ò³ÎÇ§Ãæ¡£¤´µ¡·ù¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎÙ¤ÎÀÊ¤Î¿Í¤¬¤º¤Ã¤ÈÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¥â¥ä¥â¥ä¡Ä¡×¤È¾õ¶·¤òÀâÌÀ¡£¡Ö²¿¤«¤Î¾¦ÃÌ¤Î¤è¤¦¤À¡¢¤É¤¦¤«¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
7ÆüÌë¤Ë¤Ï¡Ö¸Å´Ü°ËÃÎÏº¥È¡¼¥¥ó¥°¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¡2025¡×¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤¯¤é¤¦¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¯¤é¤Ã¤¿¡Ä¤â¤¦¤Ã¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¸Å´Ü°ËÃÎÏº¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎX¤¬¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¥È¡¼¥¥ó¥°¥Ö¥ë¡¼¥¹Íè¾ì¼Ô¤Ø¤Î¸æÎé¤ÎÊ¸ÌÌ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¸å¡¢¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
DayDay¡¥¤ÎÈÖÁÈ¸ø¼°X¤Ï8Æü¤ÎÊüÁ÷³«»ÏÄ¾¸å¤Î¸áÁ°9»þ3Ê¬¤Ë¡ÖËÜÆü»³¤Á¤ã¤ó¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¤ªµÙ¤ß¤Ç¤¹¡¡¤ªÂç»ö¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£