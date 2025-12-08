¹ë²Ú¥»¥ì¥Ö19Ì¾½¸·ë¤Ç¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó2025¡×ÊÄËë¡¡¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Û¥ë¥È¤ÎÃÂÀ¸Æü¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â
¡¡ÀéÍÕ¸©¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó2025¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó2025¡×¡Ë¤¬12·î7Æü¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Êー¥ì¤ò·Þ¤¨¡¢¹ë²Ú19Ì¾¤Î¥»¥ì¥Ö¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
¡¡MC¤ÎÃæ´ÝÍº°ì¤ÈLiLiCo¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢PRÂç»È¤Î°Ë¿¥¤â¤¨¤È¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Î»³ËÜ¹Ì»Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢DC¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Î¼ÒÄ¹¥¸¥à¡¦¥êー¡¢¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ÊÔ½¸Ä¹¤ÎC¡¦B¡¦¥»¥Ö¥ë¥¹¥ー¡¢¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º ¥¨¥Ô¥½ー¥É2¡¿¥¯¥íー¥ó¤Î¹¶·â¡Ù¤Î¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥íー¥¬¥ó¡¢¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¡Ù¤Î¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Û¥ë¥È¡¢¡Ø¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥¤¥ô¥¡¥Ê¡¦¥ê¥ó¥Á¡¢¡Ø¥¶¡¦¥Üー¥¤¥º¡Ù¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¯¥¨¥¤¥É¡¢¡Ø¥íー¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥¤¥é¥¤¥¸¥ã¡¦¥¦¥Ã¥É¡¢¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù¤ÎÀõÌîÃé¿®¡¢¡Ø¥µ¥ó¥Àー¥Ü¥ë¥Ä*¡Ù¤Î¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¡¢¡Ø¥¢¥À¥à¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£ー¥Ê¡¦¥ê¥Ã¥Á¡¢¡Ø¥Ñ¥Ë¥Ã¥·¥ãー¡Ù¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ðー¥ó¥µ¥ë¡¢¡Ø½è·º¿Í¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥·¥çー¥ó¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥é¥Ê¥êー¤È¥Îー¥Þ¥ó¡¦¥êー¥À¥¹¡¢¡Ø¥²ー¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥íー¥ó¥º¡Ù¤Î¥Ô¥ë¥¦¡¦¥¢¥¹¥Ù¥Ã¥¯¡¢¡Ø¥É¥¯¥¿ー¡¦¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¡Ù¤Î¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥ß¥±¥ë¥»¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡Ù¤Î¥È¥à¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡¢¥¯¥íー¥Ç¥£¥¢¡¦¥¦¥§¥ë¥º¡¢¥êー¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡ー¡¦¥í¥¤¥É¤È¡¢·×19Ì¾¤ÎÍèÆü¥»¥ì¥Ö¤¬Â³¡¹¤È¥¹¥Æー¥¸¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î½µËö¤ÏÅìµþ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ÆËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¥¦¥Ã¥É¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¡Ö¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÆüËÜ¸ì¤òÈäÏª¤·¤Ä¤Ä¡Öº£²óÅìµþ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¤¹¤°¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈºÆÍèÆü¤ò¼¨º¶¤·¤¿¥Û¥ë¥È¡¢¡ÖËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡ËÜÅö¤ÏËÍ¤¬¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤ËËÍ¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥³¥ß¥³¥ó¤¬¤¢¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¥Ï¥Ã¥Ôー¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¼«¤é¤â³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿ÀõÌî¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤óËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÍèÇ¯Íè¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¥¹¥¿¥ó¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬º£²ó¤ÎÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤¿´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥êー¥À¥¹¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤óº£²ó¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö¥È¥¤¥ì¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥Ü¥±¤òÈäÏª¡£¥í¥¤¥É¤Ï¡ÖJapan! Great Scott!¡×¤È¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡Ù¥É¥¯¤ÎÌ¾¥»¥ê¥Õ¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó2025¡×¤Î´ØÏ¢´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¥ß¥±¥ë¥»¥ó¤ÎÀ¸ÃÂ60¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¥Ñー¥Æ¥£¡ÖTOKYO COMIC CON 2025 : Mikkelsen Night ～Åìµþ¥³¥ß¥³¥ó2025 ¥ß¥±¥ë¥»¥ó¡¦¥Ê¥¤¥È～¡×¤¬12·î5Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ß¥±¥ë¥»¥ó¤Ï¡¢¡ÖÀèÆü¤ÏËÍ¤ÎÃÂÀ¸Æü¥Ñー¥Æ¥£¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤À¤Î¤Ç¡¢20ºÐÇ¯¤ò¤È¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ30ºÐ¼ãÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆÈÆÃ¤Î¸À¤¤²ó¤·¤Ç´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¯¥íー¥¸¥ó¥°¡¦¥»¥ì¥â¥Ëー¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿12·î7Æü¤Ë36ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¥Û¥ë¥È¤Î¥Ðー¥¹¥Çー¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¿ù»³¤¹¤ÔË¡¢´Øº¬¤µ¤µ¤é¡¢NMB48¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥±ー¥¤¬±¿¤Ð¤ì¤ë¤È¡¢¥Û¥ë¥È¤Ï¾È¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÃÂÀ¸Æü¤ò´î¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥±ー¥¤ÏÆÈ¤êÀê¤á¤·¤Æ¡¢µ¢¤ê¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Ç¿©¤Ù¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï19Ì¾¤Î¥»¥ì¥Ö¤ò´Þ¤àÅÐÃÅ¼Ô¤¬½¸·ë¤·¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Î»³ËÜ¤Ë¤è¤ë³Ý¤±À¼¤Ç°ìÃúÄù¤á¡£¤µ¤é¤Ë¥³¥ß¥³¥ó¹±Îã¤Î¡ÈT¥·¥ã¥Ä¥é¥ó¥Á¥ãー¡É¤ò¹Ô¤¤¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
