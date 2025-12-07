¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¸ø¼°¤ÎÃí°Õ´µ¯¤Ë¡ÈÌÂÏÇ¡É¤ÎÀ¼¡Ö¥É¥é¥Þ¤ÎºÇ¸å¤ËÃí°Õ¥Æ¥í¥Ã¥×Æþ¤ì¤Æ¡×
¡¡ºÊÉ×ÌÚÁï¤äÌÜ¹õÏ¡¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡¢TBSÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¡¢ËÒ¾ì¤òË¬¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ø³§ÍÍ¤Ø¤Î¤ª´ê¤¤¡Ù¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¥í¥±¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÌÜ¹õÏ¡¤ÈºÊÉ×ÌÚÁï
¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ò¤ß¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤ªÇÏ¤µ¤ó¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¤Õ¤ì¤¢¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¡ª¤½¤ó¤Ê³§¤µ¤Þ¤Ë¤ª´ê¤¤¤Ç¤¹¡¡¼ÂºÝ¤ËËÒ¾ì¤òË¬¤ì¤ëºÝ¤ÏÉ¬¤º¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤ë¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È¡¢Ãí°Õ¥Þ¡¼¥¯¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¡¢
¡Ö¼ÂºÝ¤ËËÒ¾ì¤òË¬¤ì¤ëºÝ¤Ë¤ÏÉ¬¤º¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤ë¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥ë¡¼¥ë¤Ï³ÆËÒ¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎËÒ¾ì¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¾å¤Ç¤Î¤´¸«³Ø¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¸«³Ø¤ò¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤é¤Ê¤¤ËÒ¾ì¤âÂ¿¤¯¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ë¤Þ¤¿¡¢ËÒ¾ìÆâ¤Ø¤ÎÌµÃÇÎ©¤ÁÆþ¤êÅù¤Ï¸Ç¤¯¤´±óÎ¸¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡¡ÃúÇ«¤Ê¡È¤ª´ê¤¤¡É¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÊ¸¾Ï¤Î°ìÉô¤ËÂÐ¤·SNS¤Ç¤Ïµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÒ¾ì¤ËÄ¾ÀÜÏ¢Íí¤¹¤ë¤Î¤ÏÌÂÏÇ
¡Ö¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤¬JRA¤ä¥í¥±ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÌ³¤Æ»¤ÎËÒ¾ì¤ØÂ¤ò±¿¤Ó¡¢ÇÏ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ï´î¤Ð¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ø¼°¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÅê¹Æ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡È²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¡É¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î¡È¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎËÒ¾ì¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¾å¤Ç¡É¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ËÂÐ¤·¡¢¡È¤½¤ì¤ÏÌÂÏÇ¤À¡É¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»ïµ¼Ô¡Ë
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¡ÖËÒ¾ì¤ËÄ¾ÀÜ¤¹¤ë¤Î¤ÏÌÂÏÇ¤Ç¤Ï¡×¡Ö»Å»ö¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤ë¤«¤éÈò¤±¤Æ¡×¡ÖÇÏ»ºÃÏ¤ÎËÒ¾ì¤Ï´Ñ¸÷ËÒ¾ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¡¢Âç¤¤ÊµÄÏÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬NG¤Ê¤Î¤«¡£ËÒ¾ì´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö°ìÉôSNS¤ÎÀ¼¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤«¤é½ÕÀè¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¶¥ÁöÇÏ¤È¤Ê¤ë»ÆÇÏ¤Î½Ð»º¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ´ü¤ÎËÒ¾ì¤Ï¡¢ÊìÇÏ¤äÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë»ÆÇÏ¤Î´ÉÍý¤ÇºÇ¤âÂ¿Ë»¤ò¶Ë¤á¡¢Èó¾ï¤Ë¿À·Ð¤ò»È¤¦»þ´ü¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸«´·¤ì¤Ê¤¤¿Í¤ÎË¬Ìä¤äÅÅÏÃÂÐ±þ¤ÎÁý²Ã¤Ï¡¢¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤ÊÊìÇÏ¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤òÍ¿¤¨¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹ç¡¢¤ª»º¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¥ê¥¹¥¯¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤Þ¤¿½Ð»º¤ò¹µ¤¨¤¿ÇÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÇÏ¤ËÂÐ¤·¥«¥á¥é¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤ä¶¯¤¤¹á¿å¤ÎÆ÷¤¤¤âÂç¤¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸ø¼°¤Ë¤è¤ë¥ë¡¼¥ë¤òÂ¥¤¹¥Ý¥¹¥È¤ËÂÐ¤·¸ú²Ì¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÂçÈ¾¤Ï¡ÈÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡É¤Î´Ö°ã¤¤¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸ø¼°¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎËÒ¾ì¤ØÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸«³Ø¤Î²ÄÈÝ¤â´Þ¤á¤ÆÁë¸ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ø¶¥ÁöÇÏ¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È°ÆÆâ½ê¡Ù¤ØÍ¶Æ³¤¹¤ì¤ÐÌäÂê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶¥ÁöÇÏ¤ÎÀ¸»ºÃÏ¤Ë¤ª¤±¤ë´Ñ¸÷°ÆÆâ¤äËÒ¾ì¸«³Ø¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÄó¶¡¡¢¥ë¡¼¥ë¡¦¥Þ¥Ê¡¼¤Î·¼È¯³èÆ°¤ò¹Ô¤¦ÁÈ¿¥¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±°ÆÆâ½ê¤ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È¤Î¥Ý¥¹¥È¤âÂ¿¤¯¡¢ËÒ¾ì¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤ª¼¸¤ê¤ÎÀ¼¤â¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¤ÎºÇ¸å¤ËÃí°Õ´µ¯¤Î¥Æ¥í¥Ã¥×¤òÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¤È¤ÎÄó°Æ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¥É¥é¥Þ¤ÏºÇ½ª¾Ï¤ËÆþ¤ê¡¢»ëÄ°Î¨¤â¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÇ¯Ëö¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØÍÇÏµÇ°¡Ù¤â¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¡£¡È¤«¤ï¤¤¤¤¤ªÇÏ¤µ¤ó¤È¤Õ¤ì¤¢¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¡É¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£