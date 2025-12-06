ブラックアイパッチがAwichプロデュースのハブ酒「ハブッシュ」とコラボ

「ブラックアイパッチ（BlackEyePatch）」が、Awichがプロデュースするハブ酒「ハブッシュ（HABUSH）」とのコラボレーションアイテムを発売する。12月10日18時から、HABUSHの公式オンラインストアで、12月17日20時からブラックアイパッチの公式オンラインストアで取り扱う。また、コラボを記念し、12月9日から14日までの期間、渋谷の三千里跡地でポップアップを開催する。

同コラボでは、ブラックアイパッチがデザインを手掛けた限定ボトルのハブッシュ（500ml／5500円）をはじめ、ショットグラス（6600円）やボトルストラップ（3300円）、AwichをモデルにカメラマンのKEITA SUZUKIが撮り下ろした作品をデザインしたフーディー（2万2000円）をラインナップする。ブラックアイパッチの公式オンラインストアでは、ハブッシュと各コラボアイテムをセットでも取り扱う。価格は8800〜2万7500円。

■ポップアップ

期間：2025年12月9日（水）〜12月14日（日）

会場：渋谷 三千里跡地

所在地：東京都渋谷区神南1-23-8

営業時間：11:00〜23:00 ※初日のみ17:00〜23:00