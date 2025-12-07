大人たちの目を盗み行われる「子どもたちの暴力」

1999年3月、岡山県備前市で、同級生ら3人に集団暴行を受けて亡くなった市原圭司さん（18）。

【画像をみる】笑顔でピースサイン 亡くなった次男・圭司さん（18）

夜9時半ごろに、当時18歳の同級生・19歳と20歳の先輩という「3人の幼馴染」たちから殴る、蹴る、川に蹴り込まれるなどの暴行を受け、亡くなりました。

11月19日、母親の千代子さんは「なぜ、息子がこのような事件に巻き込まれたのか」、そして「二度とこのようなことが繰り返されない」ために、岡山県赤磐市の赤坂中学校【画像①】で、生徒たちに思いを語りました。

市原千代子さんが掲げるのは、Vサインをする若い男性の写真。25年前、18歳で亡くなった次男・圭司さんの写真です。

18歳で亡くなった次男「圭司は、二度と自分の口で語れません」

市原さんは、生徒たちに静かに語り始めます【画像②】。



（市原 千代子さん）

「私がお話をさせていただく時に、必ず持ってきているものがあるので、それをまず見ていただこうと思います」



「これがもう25年前になりますけれども、平成11年に18歳で亡くなりました、次男・圭司の写真 です」



千代子さんは、「圭司さんが集団暴行という暴力に遭って亡くなるまでは、皆さんのお母さんと同じ生活をしていただけだ」と語りかけます。



（市原 千代子さん）

「私は『犯罪被害者』と言われます。でも本当の犯罪被害にあったのは、（写真を見て）この次男の圭司だけだと思います」



「犯罪被害にあった辛さ、悲しさ、悔しさ、怒り、そのほかいろいろなものは、この圭司しか語れないと思います。でも圭司は二度と自分の口で語ることができません」

次男が生まれた日のことを鮮明に覚えている その息子が...

市原さんが暮らすのは、岡山県備前市三石地区。市原さんは、「コンビニもスーパーもない小さな町」だと言います。



地区の子供は1学年で50人ほど。子供たちは、保育園に入ると中学校を卒業するまでほとんどが顔見知りの関係。それだけ繋がりの強い地域でした。



事件に遭うまでの市原さんは、夫婦と男の子2人・女の子1人という、3人の子どもがいる家庭で生活を送っていました。



圭司さんは次男として1980年11月2日に生まれました。市原さんは、その日のことを鮮明に覚えています。



（市原千代子さん）

「生まれてきてくれたのが夜9時少し前でしたから、私は深夜に産科病室に移されましたけど、2階の分娩室の隣の新生児室に寝かされていた圭司の泣き声が、一晩中その病院の中に響き渡っていました」



圭司さん【画像③】は幼い頃から「じっとしていることが嫌いな子で、いつも動き回ってるような子」でした。

目の下を真っ黒にして帰宅「楽しい高校生活を送っていた」と思っていたが...

圭司さんは、小学3年生からソフトテニスを始め、中学・高校でもテニス部に所属。友達が多く、人との関わりを大切にする子どもだったといいます。



ところが、高校に入ると、圭司さんの生活は変わっていきました。1年生の秋、目の下を真っ黒にして、友だちに連れられて帰宅したことがありました。



圭司さんは「学校の体育館で友だちとふざけてバスケットボールをしていて、ぶつかってこうなった」と母親の千代子さんに話しました。



しかしその後市原さんは、圭司さんの同級生から「あれは、学校の中で殴られていた」と教えられました。



（市原千代子さん）

「実は当時、圭司が通っていた高校には、複数のそういった問題があり、それは他のお母さんからも聞いていました」



「でも、私は圭司の身の上に、そういうことが起こってると思っていませんでした。私の目から見て、それなりに楽しい高校生活を送ってるように思いました」



しかし、事態はもっと深刻化していきます。

エスカレートしていく「暴力」

高校2年生に進級して間も無く、圭司さん【画像⑤】は同級生の男子から暴力を受け、左目の上側の骨を折る「眼底骨折」の怪我を負い、救急車で病院に搬送される出来事がありました。



（市原千代子さん）

「殴られた直後は、目の周りは真っ黒でしたし、痛みもありました。また鼻血が出たり、戻したりすることもありました」



「腫れや痛みや、戻したりする症状が落ち着いた1週間から10日ほどして、圭司は退院を許され、ちょうどゴールデンウィーク明けに病院から退院をしてきました。でも、圭司は病院を退院してきてから後、高校に行こうとしなくなりました」



いったい圭司さんに何があったのか、、、市原さんは語り続けます。

【第2話】「先輩が川へ放り込んだ 目を開けんのじゃ」集団リンチ受け息子（18）は亡くなった「わずか30分で動かなくなった」

に続く