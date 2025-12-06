脱・地味ガールを目指そ♡ カラーを効かせた【オタクファッション】3選

古めかしくて冴えないオタクファッションは、地味になりがち…。そこで今回は、加藤ナナ、FRUITS ZIPPER・櫻井優衣とともに、脱・地味ガールを目指した「カラー使い」で、コーデをアップデートする方法を3つご紹介します！この記事を参考にして、個性的なスタイルを楽しんで♡

カラーを効かせて脱・地味ガール 古めかしくて冴えないオタクファッションをカラー使いでアップデート。 パッと目を引くカラーを差したり、全身をトーンアップさせつつ、個性的な配色で映えを狙うのもアリ。これでもう、地味なんて言わせない♡

Cordinate コンサバティブなスカパンも爽やかブルーで甘くおめかし 足元にかけてのワイドシルエットが美しいグレーパンツに、大人っぽさをプラスしてくれるストライプスカートのレイヤードスタイル。仕上げにキラリと輝くバッグを添えて♡ ライトブルートップス 7,150円／WOOALONG（HANA KOREA）ピンストライプスカート 5,500円／PUNNYUS グレーパンツ 10,890円／LILLIAN CARAT（リリアン カラット）サングラス 4,290円／OVERRIDE（OVERRIDE 神宮前）ビーズバッグ 6,490円／カシュカシュ（アンビリオン）スタッズパンプス 7,700円／オリエンタルトラフィック（ダブルエー）

Cordinate 半端丈のスカートはレトロカラーなタイツがお似あい♡ 今季注目のカラータイツは、ハッキリとしたお目立ちカラーが正解。スカートの柄の色を拾えば、なじみもバツグン！ ニット 10,450円／COCO DEAL（ココ ディール）チェックタイトスカート 11,660円／ASURA（HANA KOREA）ダテめがね 1,100円／ラティス ネックレス 13,200円／アビステ バッグ 58,630円／minit mute（HANA KOREA）カラータイツ 1,210円／靴下屋（Tabio）ビジューつきパンプス 18,700円／LA BELLE ETUDE（アンティローザ）

Cordinate ひんやりカラーな色×色をビジューやレースでデコレート 盛るなら、とことんがNerdコーデの鉄則！スパンコールが輝くスカートを重ねたり、レースソックスをプラスして、個性的で愛嬌たっぷりなガールが誕生。 レイヤードトップス 18,700円／ビームス 公式オンラインショップ チェックミディスカート 5,000円／Birthdayroom（アンティローザ）スパンコール

つきチュールラップスカート 3,960円／Lumier カチューシャ 660円／ラティス ソックス 1,430円／靴下屋（Tabio）ストラップパンプス 8,300円／Olu. 撮影／菊地史（impress+）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／櫻井優衣（本誌専属）、加藤ナナ プロップス／AWABEES、PROPS NOW

加藤ナナ

Ray編集部 副編集長 小田和希子

櫻井優衣