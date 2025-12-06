脱・地味ガールを目指そ♡ カラーを効かせた【オタクファッション】3選
古めかしくて冴えないオタクファッションは、地味になりがち…。そこで今回は、加藤ナナ、FRUITS ZIPPER・櫻井優衣とともに、脱・地味ガールを目指した「カラー使い」で、コーデをアップデートする方法を3つご紹介します！この記事を参考にして、個性的なスタイルを楽しんで♡
カラーを効かせて脱・地味ガール
古めかしくて冴えないオタクファッションをカラー使いでアップデート。
パッと目を引くカラーを差したり、全身をトーンアップさせつつ、個性的な配色で映えを狙うのもアリ。これでもう、地味なんて言わせない♡
Cordinate コンサバティブなスカパンも爽やかブルーで甘くおめかし
足元にかけてのワイドシルエットが美しいグレーパンツに、大人っぽさをプラスしてくれるストライプスカートのレイヤードスタイル。仕上げにキラリと輝くバッグを添えて♡
Cordinate 半端丈のスカートはレトロカラーなタイツがお似あい♡
今季注目のカラータイツは、ハッキリとしたお目立ちカラーが正解。スカートの柄の色を拾えば、なじみもバツグン！
Cordinate ひんやりカラーな色×色をビジューやレースでデコレート
盛るなら、とことんがNerdコーデの鉄則！スパンコールが輝くスカートを重ねたり、レースソックスをプラスして、個性的で愛嬌たっぷりなガールが誕生。
撮影／菊地史（impress+）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／櫻井優衣（本誌専属）、加藤ナナ プロップス／AWABEES、PROPS NOW
加藤ナナ
Ray編集部 副編集長 小田和希子
櫻井優衣