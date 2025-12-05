自転車は「車両」なのに『自動車専用道路』を走っていけない!? 意外と知らない交通ルール
こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）とアンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55）では、毎週月曜日に交通安全を学ぶコーナー「ANZEN LOCKS! supported by JA共済」を放送しています。このコーナーでは、安藤全一（アンドウ・ゼンイチ）先生、通称“アンゼン先生”が交通安全に関するクイズを出題し、生徒（リスナー）が答える形式で進行します。
今回の放送では、「自動車専用道路」に関する○×クイズが出題されました。
【質問】
自転車は車両の一種であるため、自動車専用道路を通行してもよい？ 〇か×か？
【答え】
×
▼詳しい解説▼
自動車専用道路
道路交通法で、自転車は車両の一種とされていますが、自動車専用道路を通行することはできません。
自動車専用道路は、渋滞の緩和などのために車だけが通行できる道路で、安全のため、歩行者や自転車、原動機付自転車は通れない道路となっているからです。
自動車専用道路の入口には標識が設置されています。標識を確認しながら、安全な運転を心がけましょう。
監修：一般財団法人 日本交通安全教育普及協会
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
