すき家「お子様牛丼」が今だけ150円！アプリ限定で最大100円引きクーポン配信中《最長15日まで》

牛丼チェーンの「すき家」は、2025年12月4日から「12月得すきクーポン」第2弾を配信しています。

寒い日に食べたい鍋定食もお得に

「すき家」の公式アプリで配信されている「得すきクーポン」。早くも第2弾のクーポンが配信されました。

12月に使える追加のクーポンは3つ。

1、「牛丼」商品50円引き

12月10日23時59分まで使える「牛丼」商品50円引きクーポンは、牛丼各種、トッピング牛丼各種、牛丼ライト各種に使えます。

牛小鉢、牛皿、牛皿定食各種、牛皿ビールセット、お子様牛丼は対象外です。

なお、牛丼のランチメニューにも利用可能。

Sukipassとの併用はできません。ただし、牛丼商品以外の商品を同時に注文した場合は、その商品に対してSukipassの利用は可能です。

2、「鍋定食」商品50円引き

12月15日23時59分まで、牛すき鍋定食、牛・胡麻麻辣湯鍋定食、白髪ねぎ牛すき鍋定食、白髪ねぎ牛・胡麻麻辣湯鍋定食に使えるクーポンです。

「鍋定食」が対象のため、単品の「鍋」商品には使えません。

こちらもSukipassとの併用は不可。ただし、鍋定食以外の商品を同時に注文した場合は、その商品に対してSukipassを利用できます。

3、「お子様」商品100円引き

12月8日23時59分まで、お子様牛丼、お子様カレー、お子様とりそぼろ丼を対象に使えるクーポンです。

こちらも、Sukipassとの併用はできません。お子様商品以外の商品を同時に注文した場合は、その商品に対してSukipassを利用することは可能です。

いずれのクーポンも、期間中は何度でも利用可能で、1回の会計に付き3個まで利用できます。

なお、株主優待券、お食事券、レシートアンケートクーポン、ZSC特別クーポンとの併用は、店頭で会計する場合のみ可能。すき家公式アプリでお会計の場合は、併用できません。

デリバリーは対象外なのでご注意を。

「お子様」商品のクーポンは、公式アプリのほか、すき家公式Xからも表示できます。

※画像は公式サイトより。

