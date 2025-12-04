《12歳タイ人少女人身売買事件》「60人の児童買春男」たちは罪に問えるか…！弁護士が指摘する「逮捕の可能性」

12歳の少女に60人以上の男性客が…

「タイに帰りたい。おじいちゃんとおばあちゃんと妹に会いたい」

そう訴えた少女はわずか12歳だった――。

東京・湯島にある個室マッサージ店で、タイ国籍の12歳の少女が性的なサービスを強いられていた”違法労働事件”は、日本社会に大きな衝撃を与えている。

警視庁は2025年11月5日、労働基準法違反（最低年齢）の疑いでこの店の経営者だった細野正之容疑者（51歳）を逮捕した。11月25日には、風俗営業法違反（禁止地域営業）の疑いでも再逮捕されている。

「少女は今年6月27日に母親（29歳）とともに来日。日本入国直後にこの店に連れてこられた。少女はそこで初めて性的なサービスを伴う仕事をさせられることを知ったそうです」（全国紙社会部記者）

だが、来日翌日、母親は姿を消した。当然、少女は「こんなことやりたくない」と訴えたものの、「家族の生活のため」という思いや、母親には逆らうことができない状況から我慢し続けていたという。

少女の在留資格はわずか15日間。母親には、少女の短期滞在ビザが切れた後も不法滞在の状態で性的サービスに従事させる目的があったのだろう。

少女を店に引き渡したとされる母親の法的追求も進んでいる。警視庁は、11月14日に児童福祉法違反の疑いで母親への逮捕状を取得している。タイの捜査当局も11月24日に人身取引とわいせつ行為斡旋の疑いで、逮捕状を取得したことを発表した。

母親は現在、売春の疑いで台湾に拘束されているが、当局間で移送の調整が進められている。タイの捜査関係者によると「法的手続きのため、1〜2ヵ月以内に日本に身柄が移される予定だ」と説明。しかし、台湾での身柄拘束や国際的な移送手続きの期限が間に合わない場合にはタイに引き渡されて訴追されるという。

東南アジア事情に詳しいジャーナリストは、事件の背景についてこう説明する。

「少女はタイで中学校に通い、普通の生活を送っていた。母親は周囲に『海外でマッサージの仕事をしている』と言っていたようで、少女に『一緒に日本で仕事をしよう』と言って連れて行った」

少女の父親はすでに亡くなっており、母親が海外で出稼ぎをして一家を支えていたという。少女は妹と祖父母とともに暮らしており、母親と一緒に暮らしたことはほとんどなかった。

「母親は『幼い弟の世話をさせるために少女を日本に連れてきた、帰国させる金がなくてマッサージ店に預けた』と主張しているそうです」（タイ捜査関係者）

一方の少女は「母親に言われるがまま飛行機に乗せられ、湯島にある個室マッサージ店へと連れてこられた」と、警察の事情聴取に述べている。

少女は店の台所の片隅で寝泊まりしながら、33日間という滞在期間中に約60人の男性客に対して性的サービスを強いられた。稼いだ金は約63万円にのぼり、細野容疑者が全額受け取り、その半分が母親の関係者の男性に振り込まれていた。

逮捕を望む声は大きい

「少女は不法滞在であったことから、捕まる恐れもあった。それでも『帰りたい』と9月に東京出入国在留管理局に駆け込み、事件が発覚したんです」（前出・ジャーナリスト）

元検察官で、Authense法律事務所の高橋麻理弁護士は事件についてこう憤る。

「一人の少女の尊厳が傷つけられている事件です。人間が生まれながらに持っており、尊重されるべき基本的人権が完全に侵害されている。人権侵害の最たるものだと思います」

この事件で注目すべき点の一つは、少女から性的サービスを受けたとされる約60人もの男性客、「子どもを買っていた男たち」の存在だ。SNSなどでは男性客の逮捕を望む声も大きい。

高橋弁護士も「積極的に捜査してほしい」と語気を強める。

「顧客がいなければ成立しないビジネスです。関わった大人たちすべてが少女の人権を侵害しているのだと言えます」（高橋弁護士）

少女を買った男性客、ウソをついて日本に連れてきた母親、働かせていた細野容疑者、そして少女の存在を知りながらも助けなかった周辺の大人たち――。少女の絶望たるや知るすべはない。

男性客たちが今、何食わぬ顔で社会生活を送っている可能性は高い。彼らを法的に裁くことはできるのだろうか。

高橋弁護士が続ける。

「現実的にはこれらの客を罪に問うことは非常に難しい。第一に少女と関係を持った男を特定できるのか、という難しさがあるんです。その場にいれば現行犯で逮捕することができますが、過去の客を特定するのは困難でしょう」

しかし、店に設置された防犯カメラや支払いの履歴、顧客リスト、予約メールなどなんらかのやり取りが残っていればそこから手がかりを得ることは可能だ。少女は客を取る前、細野容疑者が誰かと電話をしていたところを目撃しており、客が特定ルートで集められていた可能性も示唆されている。

児童買春の罪が立証されるのか

仮に特定できたとする。次にハードルとなるのが年齢確認の立証だ。

客が児童買春をしたとして、その行為が『児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律』に該当するかを考えるとした場合、対象となる『児童』とは18歳に満たない者を指すが、「18歳未満とは知らなかった」と男性客が否定することが考えられるのだ。

これまでも未成年を性的な仕事に従事させていたケースでは、店や親が「18歳以上だということにしろ」などと強要したり、偽造した身分証明書を用意することもあった。そのため、客側の「故意」を立証することが非常に難しい。

とはいえ今回の事件の場合、被害少女は“12歳”という極めて幼い年齢だ。

高橋弁護士は「個別の事情によるため一括りにすることはできないが、12歳と18歳以上とを比べたとき、一般的にはその間の成長に伴う見た目の印象の変化は大きい。そのため12歳の子を『18歳以上だと思っていた』という言い分はなかなか通りにくい場合が多いと思います」とし、以下の罪が成立する可能性を指摘する。

「最初に考えられるのは児童買春でしょう。お金を渡してその性を搾取するというのは児童買春の典型例だと思います。そして年齢的には不同意わいせつや不同意性交等罪にも該当する可能性もあると思います」

客側が18歳未満という認識があったと立証できればこれらの罪は成立する。

さらに刑法では16歳未満との性交やわいせつ行為は相手の同意の有無にかかわらず、全面的に罪に問われる。少女は客との性交を拒んだとのことから、この事件ではわいせつ罪が適用される可能性も高い。不同意わいせつ罪は、６月以上10年以下の拘禁刑が科せられる極めて重い犯罪だ。

経営者にはさらなる罪が科せられる可能性も

経営者である細野容疑者についても、さらなる再逮捕が十分に考えられる。高橋弁護士がまず可能性にあげたのは「人身売買罪」だ。

「刑法226条の2、特に3項にあたる可能性があると思います」

売春などの性的搾取目的の人身取引を規定しており、1年以上10年以下の拘禁刑が科される。高橋弁護士は、過去の裁判例で「外国人女性を飲食店に売り渡したケースがあった」と説明。だが、今回と異なり、被害女性たちは比較的自由に過ごすことができていたとされ、被告は無罪になったという。

「今回のケースは少女が支配されていたため、実態が異なります。人身売買罪の適応はあり得るでしょう」

さらに、客の罪を助けた不同意わいせつ等罪の幇助、そして児童買春の周旋が考えられる。

「細野容疑者に18歳未満という認識があったのであれば、児童買春の周旋は成立すると思われます」

この事件の場合、少女が「12歳である」ことを強調して、男性客を集めていた。そのため、年齢での立証はできる可能性はある。

「最後に児童福祉法違反です。これは刑罰も比較的重くて、10年以下の拘禁刑、300万円以下の罰金が科されます。児童福祉法では、少女を支配してわいせつな行為を強要することを禁じています。捜査では、このあたりの犯罪についても成立が検討されることになると思います」

前述のとおり、母親には児童福祉法違反での逮捕状が出ていることから、細野容疑者についても十分に考えられるだろう。

ただ、こうした事件はタイの少女のケースに限らない。

被害者の6割が18歳未満

高橋弁護士は「今回の事件は、今後の捜査の過程で、人身取引事件であると明らかになる可能性はあるでしょう。日本でもこうした被害があることを認識する必要があると思います」と述べ、国内における人身取引の実態について警鐘を鳴らした。

12歳という幼い年齢の外国人の少女が性的に搾取される事件だったことから、社会的に大きな関心を呼んだが、このような事案は日常的に起きているのだ。

「人身売買事件」といえば「奴隷的に苦役させられる」とのイメージがあるが、実際にはそうしたものばかりではない。非常に身近な形で起きており、知らず知らずのうちに被害者になっている可能性もあるのだ。

「警察庁のホームページによると、人身取引事件の被害者認知は令和6年時点で63人。過去5年間の人身取引の被害者のうち、8割以上が日本人なんです。私自身、外国人の被害が多いのではないか、との偏見があったため、このデータは意外でした。そして、被害者の年齢も18歳未満が６割でした。子ども、若者が被害に遭っている。

たとえば好意を寄せている男性から『俺が好きなら他の男と援助交際してお金稼いできて』と要求されるとします。女性は男性とつながっていたいあまり、援助交際や売春をして金銭を稼ぐ。これも人身取引の一つなんですよ」

つまり恋愛感情を利用されて、性的な仕事を強要されるというもの。借金返済のために売春を強制される、子どもが性的に搾取される……これらも人身取引被害に当たるとされる。

「人身取引とは、つまり『人として取り扱われてないという被害』に該当するんです。人は、一人一人大事な存在であって、物のようにお金と交換できる存在ではあり得ません」

だが、被害者自身も人身取引被害にあっている認識が薄い。そのため、被害を訴えることができない。現実的にはもっと多くの被害者がいることが考えられる。

人身取引はすぐ身近にある

「被害者自身も『自分の意思で選択している』と認識している場合があります。ですが、実態を見ると『そうせざるを得ないような状況』が作りだされていることもあります。そしてさらに危険な状況にエスカレートしていく恐れがあります」

「被害者の6割が18歳未満」という点も見過ごせない。家庭や学校、友人関係で問題を抱えている子どもたちは大人の悪意に気付けず、信じ込んでしまう傾向がある。そのため、性的に搾取されたり、大人に食い物にされてボロボロにされてしまう。

「この事件に限らず18歳未満の子どもたちに下心を持って近づき、お金渡して性を搾取するのは児童買春。金銭のやり取りがない場合でも、年齢等要件を満たせば、不同意わいせつや不同意性交等罪に該当する可能性があります」

高橋弁護士は、「大人たちがこの人身取引という被害が身近にあるということを知る必要がある」と強調する。

「たとえば、警察庁では『Stop! Human Trafficking!!性的サービスの強要、労働の強要等は犯罪です』などと書かれたリーフレットを制作していています。これは、言葉の通じない外国人でも、それを示したり、書かれた地方出入国在留管理局に電話をかけたりして助けを求めることができます。ですが、そうしたものがあることを多くの人は知りません」

リーフレットの存在を知っていれば自分が被害者になった時に使用できる。また、助けを求める人を保護することも可能だ。

「若者たち、そして保護者を中心に、まずは学校などで人身取引が実はすごく身近にあることを認識する必要があるでしょう」

現在、警視庁、タイの捜査当局は連携して、事件の背後に人身取引ブローカーがいないかを含め、事件の全容解明に向けて捜査を続けている。

