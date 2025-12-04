この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「身体性とお化け」と題した動画を公開。自身の不思議な体験を基に、一般的に心霊現象とされるものが個人の“身体性”の変化によって引き起こされる可能性について考察した。

動画の冒頭で茂木氏は、最近訪れた会社の男子トイレでの不可解な体験を語り始めた。用を足していると、背後を誰かが通り過ぎる気配と足音、そして個室のドアが「ガチャッ」と閉まる音が聞こえたという。しかし、振り返ってもそこには誰もいなかった。普段は「幽霊とかそういうのは信じない」という茂木氏だが、「普通だったら今のタイミングで振り返ったら人見えるよな」と、その時の状況に強い違和感を覚えたと明かした。

その謎を解く鍵として、茂木氏は自身の身体の状態に言及する。実はその数日前、雨で濡れた斜面で滑って転倒し、背中を痛めていたというのだ。その影響で、首を後ろに振り返る動作が普段通りにはできず、「振り返るスピードとか、回転の角度とかあるじゃん。それよりも、おそらくスピードが遅くて、回転の角度が小さかったんだと思うんだよね」と分析。この身体的なコンディションの変化が原因で、本来なら見えているはずの人物を認識できなかったのではないかと推察した。

この経験から茂木氏は、「身体性からお化けが見える」「こういうことなんだな」と結論付けた。身体の状態がいつもと違うことで知覚にズレが生じ、それを脳が「お化け」や「気配」として解釈してしまう可能性があると指摘。科学的な視点から心霊現象の一端を解き明かしつつ、「本当は本当に、お化けがいたのかもしれない」とユーモアを交え、視聴者に新たな視点を提供した。

YouTubeの動画内容

00:01

トイレで起きた不可解な体験
01:22

怪奇現象の真相？数日前に起きた身体の変化
01:51

なぜ“見えなかった”のか？身体性がもたらす認識のズレ
03:10

結論：「身体性からお化けが見える」

関連記事

牛と自然に癒される。脳科学者、茂木健一郎が語る英国ケンブリッジでの特別な朝時間

牛と自然に癒される。脳科学者、茂木健一郎が語る英国ケンブリッジでの特別な朝時間

 脳科学者・茂木健一郎が日本の“文化の老化”に警鐘、テレビや働き方に潜む構造の盲点とは

脳科学者・茂木健一郎が日本の“文化の老化”に警鐘、テレビや働き方に潜む構造の盲点とは

 茂木健一郎「米軍事スタートアップは“黒船”になる」日本の防衛産業を変えるドローン開発の衝撃

茂木健一郎「米軍事スタートアップは“黒船”になる」日本の防衛産業を変えるドローン開発の衝撃
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

茂木健一郎の脳の教養チャンネル_icon

茂木健一郎の脳の教養チャンネル

YouTube チャンネル登録者数 10.70万人 7236 本の動画
一人ひとりの「個性」が活かせて、「自由」で、「創造的」な生き方ができるように、応援するような発信をしていきたいと思います。複雑な現代を生きるための、科学、社会、本、音楽、映画、文化、芸術、人間、コメディを扱う総合的な脳の教養のチャンネルです。人間の脳のこと、人工知能のこと、創造性のこと、個性のことなどを考えます。
youtube.com/channel/UCIvVJaNmUFJ8MKpyBfgslCg YouTube