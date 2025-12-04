【AZ-03EX ムラサメライガー オリジナルカラー】 2026年7月下旬 発売予定 価格：14,300円

タカラトミーのハイターゲット向けレーベル「T-SPARK」は、ムービングキット「AZ-03EX ムラサメライガー オリジナルカラー」を通販サイト「タカラトミーモール」他、T-SPARK ZONE流通限定として2026年7月下旬に発売する。価格は14,300円。

本商品はアニメ「ゾイドジェネシス」などに登場するライオン型ゾイド「ムラサメライガー」をムービングキットADVANCED Ziシリーズで1/72スケール立体化したもの。

電動ユニットによりスイッチを入れることで動物のリアルな歩行を再現、目や胸部がLEDで点灯する。

オリジナルカラー版ではムラサメライガーの最大の武器であるムラサメブレードはメッキ仕上げのものに加え、蓄光素材のものが付属する。コックピットに搭乗可能な1/72のパイロットフィギュア(一般兵)のフィギュアは新規造形となっている。

ムラサメブレードは前後左右に自由に可動できる他、基部の伸縮ギミックによりポージングの幅が広がる仕様となっている。

(C) ＴＯＭＹ