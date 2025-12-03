シリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界 5」第2話『ホリー・ウィーラーの失踪』は、「シリーズ史上最もクレイジーなアバンタイトル（※オープニング前のイントロ部分）」があるとされていた注目エピソードだ。その“最狂”展開の背景について、共同クリエイターのマット・ダファーが米に語っている。

この記事には、「ストレンジャー・シングス 未知の世界 5」第2話『ホリー・ウィーラーの失踪』のネタバレが含まれています。

この記事には、「ストレンジャー・シングス 未知の世界 5」第2話『ホリー・ウィーラーの失踪』のネタバレが含まれています。

Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界 5」最終章：11月27日（木）10時より世界独占配信

「ストレンジャー・シングス」過去4シーズンにおいて、主要キャラクターを除くホーキンス住民は、“裏側の世界”による超常現象を知らずに暮らしていた。ウィーラー家でも、マイク＆ナンシーが命がけの大冒険を繰り広げる間、母カレン、父テッド、末っ子のホリーは蚊帳の外だった。

ところが最終章「ストレンジャー・シングス 未知の世界 5」ではホリーがヴェクナの標的となり、第2話『ホリー・ウィーラーの失踪』でデモゴルゴンがウィーラー家を襲撃する。

これについて、「最終シーズンだからこそ出来たクールな演出です。町全体に“真相を打ち明ける”ことができましたから」と語るマット。その時が来るのを、長年待ち望んでいたようだ。

「カレンやテッド、町の人々が“何が起きているか”を知ったらどうなるか、ずっと模索してきました。でも、それは様々な問題を引き起こすだけです。家族を町に留めておくわけにはいかないと思うはずなので、あえて彼らを“無知”なままにしておいたのです。」

第2話の冒頭では、ホリーの部屋の天井からデモゴルゴンが現れ、彼女をさらおうとする。なんとか逃げ出したホリーは、カレンのいるシャワールームへ行き「怪物が来た」と助けを求める。

最初は信じなかったカレンだが、ホリーを抱いた手に血がついているのを見て、事態を理解。照明が点滅し、デモゴルゴンが迫る中、二人はバスタブの湯に潜る。同様に異変に気づいたテッドも家に入り、デモゴルゴンと対峙するのだが……。

視聴者にとっても手に汗握る展開だが、マットは「ウィーラー家で恐怖を解き放つのは楽しかった」と振り返る。「ずっとウィーラー家の襲撃を描きたかったんです。シーズン1の頃から話してきたことで、絶対に実現させたいと思っていました。撮影は本当に最高でしたよ」。

三人のなかで、最も大きな見せ場があるのはカレンだ。ホリーを守るためワインの空き瓶を割って武器にし、「娘に指一本触れさせるもんか」と叫びながらデモゴルゴンに立ち向かう。しかし最終的に、カレンは胸を切りつけられ瀕死の状態に。ホリーは“裏側の世界”に連れ去られてしまう。

マットによれば、カレン役のカーラ・ブオノには「真のヒーロー的瞬間を与えたいと常々思っていた」という。「彼女は激しさと強さを持った人ですから。ナンシーの勇気と強さがどこから来ているのかを示したいと考えていました」。過去シーズンではナンシーとの母娘の絆が描かれる場面もあり、この展開はふさわしいものといえる。

またブオノ本人も、「カレンが遂に偉大なヒーローになる瞬間を迎えられて、本当に満足した」とのこと。「脚本を読んで笑ったけど、感動もしました。全てがこの瞬間のために積み上げられてきたように感じたからです」といる。

「ストレンジャー・シングス 未知の世界 5」VOL 1（第1話～第4話）はNetflixで配信中。VOL 2（第5～7話）は12月26日（金）10時、フィナーレ（第8話）は2026年1月1日（木）10時より世界独占配信。

Source:,