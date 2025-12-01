タレントの加護亜依（37歳）が、12月1日発売のマンガ誌「ヤングマガジン」1号（講談社）の巻中グラビアに登場。青みがかった髪色で披露したセクシーコスプレ姿という、衝撃のイメージチェンジでグラビア界に電撃参戦した。



今回、加護が挑んだのは「ヤングマガジン」と「ヤンマガWeb」で連載中の人気作品「平成敗残兵すみれちゃん」の人気キャラクター・すしカルマ（御手洗颯子）役。芸能界にまつわるエピソードも多く登場するドタバタコメディ作品のキャラクターを、平成を代表するアイドルが演じるという“奇跡の配役”と話題を呼んでいる。



加護は今回、青みがかったヘアスタイルとセクシーな衣装で雰囲気を一変。ウエストをチラ見せするなど大胆な姿を披露し、「こんな加護亜依見たことない！」「イメージ変わった」と驚きの声が相次いでいる。