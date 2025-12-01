『HOMELAND』クレア・デインズ、44歳での妊娠に「無理だと思っていた」正直な胸中を激白

米Showtimeの人気スパイドラマ『HOMELAND』のキャリー・マティソン役で知られるクレア・デインズが、44歳で第3子を妊娠した際の複雑な心境を赤裸々に語った。予期せぬ妊娠を知り、「なんだか妙な恥ずかしさ」を覚えたというその理由について、米Peopleなどが報じている。

44歳でまさかの妊娠

現在46歳のクレアは、ポッドキャスト『Smartless（原題）』に出演。ホストを務めるジェイソン・ベイトマン（『オザークへようこそ』）、ショーン・ヘイズ（『ふたりは友達？ウィル＆グレイス』）、ウィル・アーネット（『マーダーヴィル 〜謎解きはアドリブで〜』）を相手に、40代半ばでの妊娠という個人的な体験について語った。

クレアは夫である俳優ヒュー・ダンシー（『ハンニバル』）との間に、現在12歳の長男サイラス、7歳の次男ローワン、そして2023年7月に誕生した末の娘の3人の子どもを持つ。

「そのとき（3人目の妊娠時）の私は歳を重ねており、44歳であった」とクレアは振り返り、その年齢での妊娠は「あり得ないと思っていた」と明かす。

年齢の壁と予期せぬ奇跡

彼女が妊娠を知った際に最初に覚えたのは、戸惑いと気恥ずかしさだったという。これは、社会的な「年齢にまつわる偏見」と、当時50歳の夫ヒューと共に積極的に次の子どもを望んでいたわけではなかったためである。

「まったく予想していなかった。本当に変な感覚で、突然妙に恥ずかしい気持ちになったのだ」と告白。「なんだかいけないことをしたみたいで、本来なら越えてはいけないラインを越えてしまったような気分であった。意識していなかった境界線を見つけ、少しだけ枠の外側にはみ出したような、とにかく不思議な感覚であった」

長男サイラスが誕生したのは2012年12月。その5年後に次男ローワンが生まれ、そしてさらに時を経て末の娘が2023年7月に誕生している。

「本当にすごい状況です。10代の子どもと幼児を同時に育てているんですから」

また、上の二人は男の子だったため、女の子を迎えると知ったときは嬉しい驚きだったと語る。

「本当に、本当にラッキーでした。産婦人科の先生にはまた男の子ですよと言われていたんですよ。でも違ったんです！」と彼女は語り、もう一人男の子でも「すごく嬉しかったと思います」とした上で、家族に娘が加わってくれたことはもっと嬉しいですと続けた。

クレアとヒューは2006年に映画『Evening（原題）』で恋人役としての共演をきっかけに出会い、二人は2009年に結婚した。

クレアは、11月13日に配信が始まったNetflixオリジナルシリーズ『BEAST -私のなかの獣-』で主演を務めている。（海外ドラマNAVI）

