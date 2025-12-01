ラ・リーガ 25/26の第14節 ジローナとレアル・マドリードの試合が、12月1日05:00にエスタディ・モンティリビにて行われた。

ジローナはブライアン・ジル（MF）、ブラディスラフ・バナト（FW）、ビクトル・ツィガンコフ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレアル・マドリードはビニシウス・ジュニオール（FW）、キリアン・エムバペ（FW）、アルダ・ギュレル（MF）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。45分に試合が動く。ジローナのビクトル・ツィガンコフ（FW）のアシストからアゼディン・ウナヒ（MF）がゴールを決めてジローナが先制。

ここで前半が終了。1-0とジローナがリードしてハーフタイムを迎えた。

レアル・マドリードは後半の頭から選手交代。アルダ・ギュレル（MF）からエドゥアルド・カマビンガ（MF）に交代した。

67分レアル・マドリードが同点に追いつく。キリアン・エムバペ（FW）がPKを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ジローナは43分にパウロ・ガッサニーガ（GK）、59分にアゼディン・ウナヒ（MF）、74分にブラディスラフ・バナト（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-01 07:10:32 更新