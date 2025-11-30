この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画「機長はフライトを自由自在に出来る（その１）」で、元日本航空機長・杉江弘氏が、自身のYouTubeチャンネルを通じて、パイロットがフライトをどのように“創り上げる”のか、その真髄について語った。杉江氏は「機長の仕事というのは、非常にクリエイティブで、客室乗務員や他の乗務員全体を指揮統制して、一つのフライトを作り上げていく」と説明し、機長が現場判断で与える“付加価値”について詳しく述べた。



パイロットのマニュアルに則った「安全性、定時性、快適性」は当然として、杉江氏は「それに加えて、何らかのプラスアルファを常に考えていた」と明かす。過去の経験をもとに、実際に自らフライト計画を運航管理者と交渉し、「例えば、ビジネス客が多ければ早く目的地に着けるよう工夫し、観光客であれば美しい景色を見せるなど、乗客の層やニーズに合わせてフライトを調整する」と語った。



本編では、特に忘れがたい1993年12月22日のエピソードが披露された。成田行きのフライトで大幅な遅延が見込まれ、通常であれば60名の乗り継ぎ客がホテル宿泊か翌日便への変更を余儀なくされる状況。しかし杉江氏は「成田に一泊しなくても、十分乗り継ぎできる」と判断し、清掃の簡略化、飛行高度の調整による時間短縮、ゲートの指定など複数の工夫を自ら主導した。さらに「5万6千円の追加燃料コストで60人の予定が守れる。『なんとかしてあげよう』という機長の気持ちが一番大事」という姿勢を強調。「お客さんに対して思いを持つことがフライト成功の原動力」と語る。



一方、現代の航空業界はよりマニュアル的・効率主義へ傾く現状を指摘しつつも、「やはり臨機応変な応用操作で、お客さんを思う気持ちを大事にしてほしい」と未来のパイロットや航空ファン、一般の人々にメッセージを送った。



杉江氏は「このような話を、今後も続けていきたい」と締めくくり、現場の経験と“乗客第一”の想いを伝えることの大切さを改めて強調した。