このおいしさは罪の味...もう食べた？ハーゲンダッツのご褒美すぎる「期間限定フレーバー」3選
季節の移ろいを感じるこの時期、ハーゲンダッツから続々登場する期間限定フレーバーはちょっと贅沢なご褒美にぴったりです。
今回は、今シーズン発売された中から特におすすめの3つを紹介。和の魅力が詰まったアイスや、さっぱりとしたゆずフレーバーなど、見逃せないものばかりです。
すんごいリッチな味わいだわ...
●マロン＆クレームシャンティ
マロン好きには見逃せない、秋の王道フレーバーです。濃厚なミルクのコクに、ほくほく感のある焼き栗ソースと粒感のあるマロンが重なって絶品。マスカルポーネ入りのミルクアイスが全体を上品にまとめてくれるので、甘さが強すぎないのも魅力です。
SNSでは「優しい甘みの栗のソースが絶妙な味わいでめちゃうま」「クリーミーなミルクと栗の味がよくマッチしててリッチだった！」「生クリームの甘さと栗のホクホク感がマッチ」と評判。秋ならではのおいしさをぜひ試してみて。
●クリスピーサンド「ゆずホワイトショコラ」
さっぱり派におすすめのアイス。国産ゆずの爽やかな香りと程よい酸味が、ホワイトチョコの繊細な甘さと相性抜群です。クリスピーサンドならではのサクサク食感と、ゆずのほのかな苦みがアクセントになっていますよ。
「ゆずの酸味とホワイトチョコの甘さが相性良かった」「仕事をがんばったご褒美に食べたい...」「これ冬に食べても絶対おいしいやつだわ」とSNSにコメントが。和の素材を活かした上品なデザートが欲しいときにぴったりです。
●JAPAN MIND「玉露」
お茶系フレーバー好きにこそ試してほしいリッチなアイス。玉露ならではの甘みや旨みをダイレクトに感じられるよう、茶葉を粉砕したパウダーや抽出したエキスが使用されています。後味のすっきり感と、ミルクのまろやかさのバランスも絶妙です。
SNSでは「グリーンティーよりコクと苦味あって良き」「抹茶とは違うサッパリ感が本当にわたしのツボだ...好き...」「こんな美味しいの食べたらお手頃アイスに戻れない」と話題。甘いアイスが苦手な人でもおいしく楽しめます。
贅沢で濃密な味わいが魅力のハーゲンダッツ。どれも期間限定なので、気になるフレーバーを見つけたら早めにチェックしてみて。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部