このおいしさは罪の味...もう食べた？ハーゲンダッツのご褒美すぎる「期間限定フレーバー」3選

季節の移ろいを感じるこの時期、ハーゲンダッツから続々登場する期間限定フレーバーはちょっと贅沢なご褒美にぴったりです。

今回は、今シーズン発売された中から特におすすめの3つを紹介。和の魅力が詰まったアイスや、さっぱりとしたゆずフレーバーなど、見逃せないものばかりです。

すんごいリッチな味わいだわ...

●マロン＆クレームシャンティ

マロン好きには見逃せない、秋の王道フレーバーです。濃厚なミルクのコクに、ほくほく感のある焼き栗ソースと粒感のあるマロンが重なって絶品。マスカルポーネ入りのミルクアイスが全体を上品にまとめてくれるので、甘さが強すぎないのも魅力です。

SNSでは「優しい甘みの栗のソースが絶妙な味わいでめちゃうま」「クリーミーなミルクと栗の味がよくマッチしててリッチだった！」「生クリームの甘さと栗のホクホク感がマッチ」と評判。秋ならではのおいしさをぜひ試してみて。

●クリスピーサンド「ゆずホワイトショコラ」

さっぱり派におすすめのアイス。国産ゆずの爽やかな香りと程よい酸味が、ホワイトチョコの繊細な甘さと相性抜群です。クリスピーサンドならではのサクサク食感と、ゆずのほのかな苦みがアクセントになっていますよ。

「ゆずの酸味とホワイトチョコの甘さが相性良かった」「仕事をがんばったご褒美に食べたい...」「これ冬に食べても絶対おいしいやつだわ」とSNSにコメントが。和の素材を活かした上品なデザートが欲しいときにぴったりです。

●JAPAN MIND「玉露」

お茶系フレーバー好きにこそ試してほしいリッチなアイス。玉露ならではの甘みや旨みをダイレクトに感じられるよう、茶葉を粉砕したパウダーや抽出したエキスが使用されています。後味のすっきり感と、ミルクのまろやかさのバランスも絶妙です。

SNSでは「グリーンティーよりコクと苦味あって良き」「抹茶とは違うサッパリ感が本当にわたしのツボだ...好き...」「こんな美味しいの食べたらお手頃アイスに戻れない」と話題。甘いアイスが苦手な人でもおいしく楽しめます。

贅沢で濃密な味わいが魅力のハーゲンダッツ。どれも期間限定なので、気になるフレーバーを見つけたら早めにチェックしてみて。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部