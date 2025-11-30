この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

天王寺公園（大阪市天王寺区）エントランスエリア「てんしば」と「てんしば i:na」で11月28日、「クリスマスマーケット in 大阪 てんしば 2025」が始まった。



初日は、大食いアイドル・もえのあずきさんが登場する点灯式が行われた。もえのさんは会場で提供するグルメの試食リポートに挑戦した。クリスマスの過ごし方について聞かれると、「サンタの衣装を着て、友達とクリスマス会をします」と笑顔で話した。



最後に「きれいなクリスマスツリーをみんなで点灯して楽しかったです。これから見に来る方も、実物は本当にきれいやし、ツリーは3つもあるのでいっぱい写真を撮って、おいしいものも食べて楽しんでほしいなと思います」と呼びかけた。



開催時間は11時～21時。入場無料（飲食は有料）。12月25日まで。