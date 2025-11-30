この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

天王寺公園（大阪市天王寺区）エントランスエリア「てんしば」と「てんしば i:na」で11月28日、「クリスマスマーケット in 大阪 てんしば 2025」が始まった。

初日は、大食いアイドル・もえのあずきさんが登場する点灯式が行われた。もえのさんは会場で提供するグルメの試食リポートに挑戦した。クリスマスの過ごし方について聞かれると、「サンタの衣装を着て、友達とクリスマス会をします」と笑顔で話した。

最後に「きれいなクリスマスツリーをみんなで点灯して楽しかったです。これから見に来る方も、実物は本当にきれいやし、ツリーは3つもあるのでいっぱい写真を撮って、おいしいものも食べて楽しんでほしいなと思います」と呼びかけた。

開催時間は11時～21時。入場無料（飲食は有料）。12月25日まで。

関連記事

天王寺公園てんしばで「クリスマスマーケット in 大阪」　ツリーやSNS映えスイーツも

天王寺公園てんしばで「クリスマスマーケット in 大阪」　ツリーやSNS映えスイーツも

 イオンモール堺鉄砲町に屋内型子どもの遊び場「ちきゅうのにわ」　大阪初出

イオンモール堺鉄砲町に屋内型子どもの遊び場「ちきゅうのにわ」　大阪初出

ウォルドーフ・アストリア大阪がティファニーとコラボ　クリスマスツリー点灯
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

OSAKA STYLE_icon

OSAKA STYLE

YouTube チャンネル登録者数 1.44万人 2298 本の動画
大阪のイベント、グルメ、エンタメなどの最新情報を発信するニュースサイト。https://osaka.style/
youtube.com/channel/UClFFbGeSoG2miaNS3hnkR1Q YouTube