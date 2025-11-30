昨年２着馬の突然の出走取消に、ネットでは衝撃が走っている。X（旧ツイッター）では一時、トレンドランキング１位になるほどだった。

ＪＲＡは２０２３年の菊花賞馬で、アレクシ・プーシャン騎手＝フランス＝が騎乗予定だったドゥレッツァ（牡５歳、美浦・尾関知人厩舎、父ドゥラメンテ）が疾病で出走取消となったことを１１月３０日、発表。馬主のキャロットクラブはホームページで前日の最終調整後に蹄球部の内側に炎症を発症し、歩様に違和感が出たために大事を取ったため、と説明している。

同馬は昨年のこのレースで２着同着。今年はドバイ・シーマＣで３着に入ったものの、その後の２戦は着外。秋初戦の京都大賞典は８着だった。

欧州最強馬や日本ダービー馬らが出走する「世界一決定戦」での巻き返しを期待していたファンからは、SNS上で「新幹線乗ってしまった…」「一撃指定予定馬だったのに」「残念ですがお大事に」「これで展開が変わって先行有利」「口取り当たって楽しみにしていたが」「次狙い」「ドゥレッツァ取消はアカン」「おい！軸がおらんようになった」「朝起きて取消悲しいな」などのコメントが寄せられた。