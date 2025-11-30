【キミとアイドルプリキュア♪】響カイトが「キュアコネクト」に変身！ 佐久間大介さんからコメント到着
2月2日（日）よりABCテレビ ・テレビ朝日系列全国24局ネットで放送開始のプリキュアシリーズ第22弾『キミとアイドルプリキュア♪』。11月30日に放送された42話「コネクト！キミからのEcho」にて、響カイトが「キュアコネクト」に変身したことが判明した。
＞＞＞キュアコネクト設定画やグッズをチェック！（写真5点）
モチーフは『アイドル』。テーマは『 ”キミ” がいるから輝ける、強くなれる！』。
歌うことが大好きな咲良うたが出会ったのは、伝説の救世主【アイドルプリキュア】を探しにきた妖精【プリルン】。
歌って踊ってファンサして、プリキュアシリーズで最もキラッキランランに輝く『キミとアイドルプリキュア♪』がデビュー。私と ”キミ” のステージが、いま幕を開ける。
本日、11月30日に放送された42話「コネクト！キミからのEcho」にて、『アイドル』をモチーフとして描かれる本作の中でも、キュアアイドルも憧れる存在”レジェンドアイドル”として登場している響カイトが「キュアコネクト」に変身。
親友のカズマが、ジョギとなっていたことを知ったカイトは、カズマとの絆を取り戻すため歌う事を決意。親友を想う強い気持ちが一瞬の奇跡を生む。
「キミと奏でる、ハートの絆！空の向こうへ、キュアコネクト！」
レジェンドアイドルの風格を感じるデザインで、歌を聞かせていた空のような透明感溢れるターコイズブルーのマント翻す、42話でしか見ることのできない美しい変身シーンも必見。
親友との絆を取り戻したカイトとカズマ二人の今後の物語にも注目だ。
そんな大注目の響カイトを演じる、佐久間大介さんからのコメントも到着。
【佐久間大介さんコメント】
カイトがキュアコネクトに変身することは、アフレコの少し前に教えていただき、「おお！ ついに！」と思わず声が出るほどに嬉しかったですし、誇らしくもありました。
キュアコネクトのビジュアルは、アイドルプリキュアよりも少し大人っぽく、憧れの存在と感じられるようなデザインで、とにかくカッコいいという印象でした。この42話では、カズマ（ジョギ）とカイトの友情が丁寧に描かれていたことが印象的で、友達と仲違いしてしまっても、向き合えばまた理解し合えるということを教えてもらいました。皆さんにも42話で描かれた友情を味わっていただきたいですし、ご覧いただいた経験が生きるような出来事があれば嬉しいです。
また、キュアコネクトの登場に合わせてプリキュア プリティストアとコラボカフェにて、それぞれ新たな展開が。
11月30日より、プリキュア プリティストアでは「アクリルスタンド」／1430円（税込）や「キラキラ缶バッジ」／600円（税込）などキュアコネクトの新商品が登場。
「キミとアイドルプリキュア♪×SWEETS PARADISE コラボカフェ」のキービジュアルに、キュアコネクトも登場。キュアコネクトを含むグッズ情報も公開された。
（C）ABC-A・東映アニメーション
＞＞＞キュアコネクト設定画やグッズをチェック！（写真5点）
モチーフは『アイドル』。テーマは『 ”キミ” がいるから輝ける、強くなれる！』。
歌うことが大好きな咲良うたが出会ったのは、伝説の救世主【アイドルプリキュア】を探しにきた妖精【プリルン】。
歌って踊ってファンサして、プリキュアシリーズで最もキラッキランランに輝く『キミとアイドルプリキュア♪』がデビュー。私と ”キミ” のステージが、いま幕を開ける。
親友のカズマが、ジョギとなっていたことを知ったカイトは、カズマとの絆を取り戻すため歌う事を決意。親友を想う強い気持ちが一瞬の奇跡を生む。
「キミと奏でる、ハートの絆！空の向こうへ、キュアコネクト！」
レジェンドアイドルの風格を感じるデザインで、歌を聞かせていた空のような透明感溢れるターコイズブルーのマント翻す、42話でしか見ることのできない美しい変身シーンも必見。
親友との絆を取り戻したカイトとカズマ二人の今後の物語にも注目だ。
そんな大注目の響カイトを演じる、佐久間大介さんからのコメントも到着。
【佐久間大介さんコメント】
カイトがキュアコネクトに変身することは、アフレコの少し前に教えていただき、「おお！ ついに！」と思わず声が出るほどに嬉しかったですし、誇らしくもありました。
キュアコネクトのビジュアルは、アイドルプリキュアよりも少し大人っぽく、憧れの存在と感じられるようなデザインで、とにかくカッコいいという印象でした。この42話では、カズマ（ジョギ）とカイトの友情が丁寧に描かれていたことが印象的で、友達と仲違いしてしまっても、向き合えばまた理解し合えるということを教えてもらいました。皆さんにも42話で描かれた友情を味わっていただきたいですし、ご覧いただいた経験が生きるような出来事があれば嬉しいです。
また、キュアコネクトの登場に合わせてプリキュア プリティストアとコラボカフェにて、それぞれ新たな展開が。
11月30日より、プリキュア プリティストアでは「アクリルスタンド」／1430円（税込）や「キラキラ缶バッジ」／600円（税込）などキュアコネクトの新商品が登場。
「キミとアイドルプリキュア♪×SWEETS PARADISE コラボカフェ」のキービジュアルに、キュアコネクトも登場。キュアコネクトを含むグッズ情報も公開された。
（C）ABC-A・東映アニメーション