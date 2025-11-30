今回は、妻がモラハラ夫との別居を決断したエピソードを紹介します。

夫の待つ家に戻るのが憂鬱で仕方なく…

「夫は私の作る料理に文句ばかりで、暴言も吐いてきます。そのくせ夫は家事を一切しません。そして毎日のように『母さんは〇〇なのに、お前は……』と、義母と私を比較してくるんです。夫のモラハラでマザコンな態度に心底うんざりしていました。

そんなある日、私はついに夫にブチ切れ、我慢できなくなったので、家出することにしました。ちなみに家出先は私の実家でも友達の家でもなく、温泉旅館です。夫からは何度もLINEや電話がありましたが、一切無視。旅館にひとりでいる間、『夫のいない生活って最高すぎ……』と何度も思いましたね。

で、家出して1週間たち旅館から帰ることになりましたが、夫の待つ家に戻るのだと思うと憂鬱で仕方なくて……。そこで私は夫としばらく別居することにしたんです。今は狭いですがアパートで一人暮らしで、自由を満喫中。離婚するかどうかは悩み中です」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2024年4月）

▽ この女性は週末に夫と会っているそうですが、夫の暮らす家には絶対に泊まらないそうです。離婚は時間の問題かもしれませんね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。