自身のXで写真を公開

ボクシングの前WBC＆IBF世界バンタム級王者の中谷潤人（M.T）が28日、自身のXを更新。散髪中の写真を投稿したが、カットしている“美容師”がまさかの人物で、ファンから驚きの声が続出した。

中谷の髪に、真剣な眼差しを向けるたくましい男がいた。

WBO世界フライ級王者で中谷の親友、アンソニー・オラスクアガ（米国・帝拳）だ。中谷が自身のXでハサミや櫛などの“美容師セット”も写る散髪中の写真を投稿すると、ファンの間に衝撃が広がった。

「オラスクアガの副業美容師？笑笑」

「オラスクアガ美容師もできんのすごすぎい」

「オラスクアガ髪切れんのか。笑」

「バーバーオラスクアガ開店 私も切って欲しいなぁ〜」

「潤人君とハッピートニーは本物の兄弟みたいやな」

中谷は12月27日、サウジアラビアのリヤドで、スーパーバンタム級の初戦としてWBC世界同級9位のセバスチャン・へルナンデス（メキシコ）と対戦。その先には、来年5月に予定される世界同級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）とのビッグマッチを見据えている。

オラスクアガは12月17日に、WBO世界フライ級4位の桑原拓（大橋）と対戦する。



（THE ANSWER編集部）