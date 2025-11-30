ボクシング中谷潤人の髪切るまさかの人物に騒然「美容師もできんの」「副業？笑笑」 正体は…
自身のXで写真を公開
ボクシングの前WBC＆IBF世界バンタム級王者の中谷潤人（M.T）が28日、自身のXを更新。散髪中の写真を投稿したが、カットしている“美容師”がまさかの人物で、ファンから驚きの声が続出した。
中谷の髪に、真剣な眼差しを向けるたくましい男がいた。
WBO世界フライ級王者で中谷の親友、アンソニー・オラスクアガ（米国・帝拳）だ。中谷が自身のXでハサミや櫛などの“美容師セット”も写る散髪中の写真を投稿すると、ファンの間に衝撃が広がった。
「オラスクアガの副業美容師？笑笑」
「オラスクアガ美容師もできんのすごすぎい」
「オラスクアガ髪切れんのか。笑」
「バーバーオラスクアガ開店 私も切って欲しいなぁ〜」
「潤人君とハッピートニーは本物の兄弟みたいやな」
中谷は12月27日、サウジアラビアのリヤドで、スーパーバンタム級の初戦としてWBC世界同級9位のセバスチャン・へルナンデス（メキシコ）と対戦。その先には、来年5月に予定される世界同級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）とのビッグマッチを見据えている。
オラスクアガは12月17日に、WBO世界フライ級4位の桑原拓（大橋）と対戦する。
（THE ANSWER編集部）