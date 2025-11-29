この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

天王寺公園（大阪市天王寺区）エントランスエリア「てんしば」と「てんしば i:na」で11月28日、「クリスマスマーケット in 大阪 てんしば 2025」が始まった。主催はクリスマスマーケット in 大阪実行委員会。

同イベントは2023年から同所で開催されており、昨年は約28万人が来場したという。今年も温かいホットドリンクや本場ドイツのグルメを提供するほか、3本の巨大クリスマスツリーやフォトスポットが登場。12月20日～25日には、ゴスペルをはじめとするクリスマススペシャルステージも展開する。

開催時間は11時～21時。入場無料（飲食は有料）。12月25日まで。

関連記事

イオンモール堺鉄砲町に屋内型子どもの遊び場「ちきゅうのにわ」　大阪初出

イオンモール堺鉄砲町に屋内型子どもの遊び場「ちきゅうのにわ」　大阪初出

ウォルドーフ・アストリア大阪がティファニーとコラボ　クリスマスツリー点灯

 大阪・鶴見緑地で「クラフト餃子フェス」開幕　全国の人気餃子店13店舗が出店

大阪・鶴見緑地で「クラフト餃子フェス」開幕　全国の人気餃子店13店舗が出店
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

OSAKA STYLE_icon

OSAKA STYLE

YouTube チャンネル登録者数 1.44万人 2298 本の動画
大阪のイベント、グルメ、エンタメなどの最新情報を発信するニュースサイト。https://osaka.style/
youtube.com/channel/UClFFbGeSoG2miaNS3hnkR1Q YouTube