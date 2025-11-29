天王寺公園てんしばで「クリスマスマーケット in 大阪」 ツリーやSNS映えスイーツも
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
天王寺公園（大阪市天王寺区）エントランスエリア「てんしば」と「てんしば i:na」で11月28日、「クリスマスマーケット in 大阪 てんしば 2025」が始まった。主催はクリスマスマーケット in 大阪実行委員会。
同イベントは2023年から同所で開催されており、昨年は約28万人が来場したという。今年も温かいホットドリンクや本場ドイツのグルメを提供するほか、3本の巨大クリスマスツリーやフォトスポットが登場。12月20日～25日には、ゴスペルをはじめとするクリスマススペシャルステージも展開する。
開催時間は11時～21時。入場無料（飲食は有料）。12月25日まで。
