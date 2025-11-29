この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ハプラス歯科の医術教授が警鐘「入れ歯は“無駄な治療”に!?奥歯欠損はインプラントが圧倒的推奨」

「歯を1本失った時に〇〇治療をすると後悔します...インプラント・入れ歯・ブリッジでそれぞれ失った歯の本数別にオススメの治療についてご紹介します！」と題した動画が配信され、ハプラス歯科で理事長を務め、東京都内でクリニックを運営する木村隆寛氏が登場。奥歯を失ってしまった場合における最適な治療法について、臨床経験と科学的エビデンスに基づく見解を語った。



動画の冒頭で木村氏は「奥歯は前歯よりも失いやすい。1～4本まで、抜けてしまった場合の対処法を本数別に解説します」と明言。「一番良いし、一番効果が高いのはインプラント。1本だけなくなった場合、ブリッジや入れ歯を選ぶよりもインプラントが圧倒的におすすめです」と断言した。「インプラントばかり推すのは偏ってませんか？と聞かれるが、診療室外でも多角的に調べ直した。AIで英語論文の推奨を調べてもやはりインプラントでした」と裏付けを強調した。



「1本だけの欠損で“入れ歯”は国家試験でバツ。臨床的にも禁忌です。支持・維持・把持の3要素が全部弱くなる。誤嚥（飲み込むリスク）も高く、無駄な治療に終わりやすい」とエビデンスを交えコメント。ブリッジの有効性も触れつつ、「インプラントができなければ、慎重に検討した上でブリッジ。入れ歯や何もしないという選択肢は論外」と強い表現で呼びかけた。



また、2本・3本・4本と欠損が増えるにつれて治療の難易度とリスクが高まる現実も詳述。「2本欠損もインプラント推奨。ただし場合によっては精巧な入れ歯が必要。3本・4本失うと“かなりヤバい”。噛み合わせがどんどんズレて、顔のバランスや日常生活にも支障が出ます。インプラントが難しい場合は、入れ歯専門医できちんとしたものを作るべき」と注意喚起した。



奥歯の寿命が短くなる理由についても触れ、「小学生の頃に一番早く生える6番の奥歯は、一生の中でもっとも早期にケアが必要。歯列維持の観点からも、5番まで残せば見合わせは安定するという興味深い論文もある」と“プロならでは”の知見を披露した。



締めくくりとして「1～2本のうちに早めに信頼できる歯科医でしっかり治療を。ちゃんとしたインプラント、ブリッジ、入れ歯を入れることが全て。もし迷った場合は積極的に相談してほしい」と力強く呼びかけ、次回以降も患者視点を重視した情報発信を続けると予告した。