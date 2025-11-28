¡ÚÆÃ½¸¡Û²Á³Ê¹âÆ¡Ä¤É¤¦¤Ê¤ëÇ¯Ëö¾¦Àï①¡Ö¥±ー¥Å¹¤â¶ì¤·¤¤¡×¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹»ö¾ð¡ÚÄ¹Ìî¡Û
ÆÃ½¸¤Ç¤¹¡£
ÍÍ¡¹¤ÊÃÍ¾å¤²¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤¿2025Ç¯¤â¡¢»Ä¤¹¤È¤³¤í1¤«·îÍ¾¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Þ¤¨¤ëÇ¯Ëö¾¦Àï¡¢ÄêÈÖ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥¤ä¡¢Àµ·î¤Î¿©Âî¤òºÌ¤ë³¤¤Î¹¬¤Ë¤â¡¢²Á³Ê¹âÆ¤ÎÇÈ¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÓ»³»Ô¡¦¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¥Ò¥é¥Î¡¡Ê¿Ìî¿®°ì¤µ¤ó
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î»þµ¨¤Ï¥¤¥Á¥´¤Ç¤¹¤«¤Í¡£11·î½Ð»Ï¤á¤Ç¤¹¤±¤É1050±ß¤°¤é¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢1¥Ñ¥Ã¥¯¡£ÀÎ¤Ï550±ß¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±ó¤¤ÀÎ¤ÎÏÃ¡Ä¡£¡×
º£·î6Æü¤«¤éÍ½Ìó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿º£Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥¤ÏÁ´Éô¤Ç8¼ïÎà¡£ÎãÇ¯¡¢1100¸Ä¤Û¤ÉÇä¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡£
Ê¿Ìî¿®°ì¤µ¤ó
¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤éË»¤·¤¤¤È¤¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æºî¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÊÇä¾å¡Ë¶â³Û¤Ï¹Ô¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÍø±×¤Ã¤Æ½Ð¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¸¶ºàÎÁ¤â¹â¤¯¤Ê¤ë¤·¡Ê½¾¶È°÷¤Î¡Ë³§¤µ¤ó¡¢»Ä¶È¤â¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡£¤É¤³¤Î¥±ー¥²°¤µ¤ó¤â¡¢¤¤¤Þ¶ì¤·¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤³¤Á¤é¤ÏÀ¸¥¯¥êー¥à¤È¥¤¥Á¥´¤ÎÄêÈÖ¥±ー¥¤Ç¤¹¡£Ä¾·Â15¥»¥ó¥Á¡¢5¹æ¥µ¥¤¥º¤ÎÃÍÃÊ¤Ï¡¢2022Ç¯¤Þ¤ÇÀÇ¹þ¤ß3024±ß¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤ª¤È¤È¤·¤Ë¤Ï3510±ß¡£µîÇ¯¤Ï3780±ß¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ä¤¤¤Ë4000±ßÂæ¤ËÆÍÆþ¡£4104±ß¤È¡¢µîÇ¯¤«¤é300±ßÍ¾¤êÃÍ¾å¤²¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¸¶ºàÎÁÈñ¤Î¹âÆ¤Ç¤¹¡£
¥¨¥Ã¥°¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬¸å¤ò°ú¤¯Íñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾®ÇþÊ´¤äÆýÀ½ÉÊ¤Ê¤É¡¢¸®ÊÂ¤ß¡¢µîÇ¯¤ËÈæ¤Ù1³ä¤«¤é3³äÁý¤·¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤ÏÇÜ¤ÎÃÍÃÊ¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
½¾¶È°÷¤ª¤è¤½30¿Í¤òÊú¤¨¤ëÃæ¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÌµÂÌ¤ò¤Ê¤¯¤¹¤¿¤á¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Á°Æü¤Þ¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿Í½Ìó¤â¡¢µîÇ¯¤«¤é¤Ï10ÆüÁ°¤ÇÄù¤áÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¿Ìî¿®°ì¤µ¤ó
¡Ö¤º¤Ã¤È¡ÊÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢·×²è¤¬Î©¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¸¶ºàÎÁ¤â¹â¤¤¤·¡¢¿Í·ïÈñ¤â¤¹¤Ù¤Æ¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌµÂÌ¤Ï½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¡£¡×
¼é¤ê¤¿¤¤¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤é¤ÌÌ£¤È¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤Ç¤¹¡£
Ê¿Ìî¿®°ì¤µ¤ó
¡Ö¡ÊÀÖ»ú¤®¤ê¤®¤ê¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¡©¡Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢»Ò¶¡¤µ¤ó¤È¤«¤Í¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤¢¤ëÄ´ºº¡Ê¥Æ¥¤¥¯¥¤ー¥ÄÄ´¤Ù¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÇÍ½Ìó¤µ¤ì¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥¤ÎÊ¿¶ÑÃ±²Á¤Ï7137±ß¡£µîÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ260±ß¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Çä¤ê¾å¤²¤ÏµîÇ¯¤è¤ê¤ª¤è¤½4³äÁý¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃÍ¾å¤²¤ò¾å²ó¤ë¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¹ØÇã°ÕÍß¤Î¹â¤µ¤â»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£
¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¡Ä¡£
30Âå¼çÉØ¡Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥Í½ÌóºÑ¤ß¡Ë
¡Ö¹ÈÃã¤Î¥¯¥êー¥à¤È¥Õ¥ëー¥Ä¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»È¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥±ー¥¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£4000±ß¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤Ã¤¿¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤È¤ªÃÂÀ¸Æü¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦Æü¤ÏÇã¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£¡×
30Âå¼çÉØ¡Ê¼êºî¤ê¥±ー¥¤òÍ½Äê¡Ë
¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥±ー¥¤È¤«¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼ê¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Çºî¤Ã¤Æ¾¯¤·°Â¤¤¤±¤É¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥±ー¥¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¡×
30Âå²ñ¼Ò°÷¡Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥¹ØÆþÍ½Äê¡Ë
¡Ö·ëº§¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎXmas¤Ê¤Î¤Ç¡¢2¿Í¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤°¤é¤¤¤Î¥µ¥¤¥º¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð¡£¡ÊÍ½»»¤Ï¡Ë5000±ß°ÊÆâ¤°¤é¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Ä¹Ìî»Ô¤Ë¤¢¤ë¥Ñ¥óÀìÌçÅ¹¤¬ºî¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥¡£¤½¤Î¡¢¤ªÃÍÃÊ¤Ï¡Ä¡©
¥È¥é¥ó¥È¥í¥¢¡¡¥ªー¥Êー¥·¥§¥Õ¹âÎÉÂçÃÏ¤µ¤ó
¡Ö1Ëü2960±ß¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬ºî¤ê¤¿¤¤ÁÇºà¤Ç¥±ー¥¤òºî¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤½¤ÎÃÍÃÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡£¡×
»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤ÏËÌ³¤Æ»»º¤ÎÀ¸Æý¤Çºî¤é¤ì¤¿À¸¥¯¥êー¥à¡£¥¤¥Á¥´¤Ï¤Û¤ÜÌµÇÀÌô¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤¿ÏÂ²Î»³»º¤Î¡Ö¤Þ¤ê¤Ò¤á¡×¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿¤³¤Î¥±ー¥¤Ï¡¢Å¹¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤¿5Ç¯Á°¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö½é¤«¤éÀÇ¹þ¤ß²Á³Ê¤Ç1Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³5Ç¯¤Ç¤ª¤è¤½2000±ßÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤È¤â¤ÈÍÎ²Û»ÒÅ¹¤È¤·¤Æ¥ªー¥×¥ó¤·¤¿Å¹¤ÏµîÇ¯¡¢¥Ñ¥ó¤ÎÀìÌçÅ¹¤ËÊý¸þÅ¾´¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥±ー¥¤ÎÌ£¤òµá¤á¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¯¡¢º£Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥¤Ï¡¢¤³¤Î1¼ïÎà¤À¤±Å¹Æ¬ÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¢¨ÎäÅàÈ¯Á÷¤Î¥±ー¥¤Ï¤¹¤Ç¤ËÍ½Ìó´°Çä¡Ë
¹âÎÉÂçÃÏ¤µ¤ó
¡ÖËÍ¤Ï¥±ー¥²°¤µ¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢°ã¤Ã¤¿²ÁÃÍ¤ò¤´Äó¶¡¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤¿´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡£¤ª¤¤¤·¤¯¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤½¤·¤Æ¡¢ÃÍ¾å¤²¤ÎÇÈ¤Ï¿©Âî¤òºÌ¤ë³¤¤Î¹¬¤Ë¤â¡Ä¡ª
»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡£
¡Ö¤¤ç¤¦¡¢¥«¥Æþ²Ù¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡×
²Æ¤Î½ë¤µ¤¬Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£