懲役太郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで「日本は舐められている、外国人犯罪の今」と題した動画を公開。数億円規模の自動車窃盗事件を題材に、外国人犯罪者の呆れた実態と日本の司法が抱える問題点について鋭く切り込んだ。



動画で懲役太郎氏は、ベトナム国籍の元技能実習生3人が起こした組織的な自動車窃盗事件を取り上げた。犯人らは法廷で「技能実習先で暴力やいじめを受けた」「借金を返すためだった」などと犯行の動機を語ったという。しかし懲役太郎氏は、こうした同情を誘う主張とは裏腹に、彼らが被害者への弁済を一切行わないまま、反省の色も見せない態度を問題視する。



懲役太郎氏によれば、犯人たちは法廷で「求刑8年は長すぎる。5、6年にしてほしい」と減刑を要求。さらには「逮捕されてから寝るか食べるかの生活に耐えられない」とまで言い放ったという。この信じがたい言い分に対し、懲役太郎氏は「日本は舐められている」と怒りをあらわにする。氏が指摘するのは、こうした態度が今に始まったことではなく、30年以上前から繰り返されてきた根深い問題であるという点だ。日本で犯罪を犯して得た金は、本国に送金すれば「英雄扱い」されるケースもあり、数年の服役というリスクを差し引いても「割に合う」と考える者が後を絶たないと、その構造的な闇を解説した。



最後に懲役太郎氏は、かつて不法入国した中国人が日本で犯罪収益を上げ、その子供や孫の世代が新たな犯罪組織を形成した過去の事例にも言及。目先の事件だけでなく、犯罪が世代を超えて連鎖していく危険性を示唆し、日本の司法のあり方そのものに警鐘を鳴らした。