BTSのJIMIN（ジミン）とJUNG KOOK（ジョングク）が、メンズ・ファッション＆ライフスタイル誌『GQ JAPAN』の「GQ&A」に答え、ほっこり癒しトークを展開した。

【動画】BTSジミン＆ジョングクのほっこり旅トーク／一問一答！仲良しトーク／シーズン1で札幌を楽しんだふたり

■ジョングクの「札幌」という回答に思わず歓声を上げるジミン

BTSの最年少メンバーで、通称“グクミン”と呼ばれる仲良しコンビのJIMINとJUNG KOOK。ふたりがオフモード全開で休暇を過ごす姿を追ったトラベルバラエティ『Are You Sure?!』シーズン2が、12月3日にディズニープラスで独占配信されるのに伴い、日本のメディアのインタビューにも次々と登場している。

まずは「今回の旅で最も感動した場所はどこですか？」という質問に、すらすらと感動ポイントを語るJIMIN。「お話が上手だね」と感嘆し褒めるJUNG KOOKの言葉に、思わずJIMINの笑顔が弾ける。他にも「韓国を訪れるARMY（アーミー／BTSのファンネーム）におすすめの場所」との問いに、微笑みを交わしながら答えるふたりの仲良しさに、思わずほっこりさせられる。

続いて「次に旅に行くとしたらどこに行きたいですか？」という質問に答えるふたり。JUNG KOOKが「札幌、札幌も！」と提案すると、『Are You Sure?!』のシーズン1で訪れたときのことを思い出したのだろうか、ふたりで思わず「くあぁああ！」と声を上げ、顔を見合わせうなづくシーンも。

最後は「僕たちが出演する『Are You Sure?!』シーズン2は12月3日からディズニープラスで配信開始です」（JIMIN）、「ぜひ見てください！」（JUNG KOOK）と日本語でファンにメッセージを送った。

SNSでは「札幌気に入ってくれて嬉しい！」「かわいい日本語に溶けた」「ひと言ごとに可愛いが溢れてくる」「ふたりの優しい声が癒しすぎる」「途中ズボンの紐で遊ぶグクかわいい」「ジミンちゃんのシャツコーデ最高」など、様々な反応が寄せられている。

