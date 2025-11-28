【ボートだけじゃない】ヤンマーが見せる本気！横揺れ防止装置から釣りザオまで｜ボート釣りのお役立ちアイテムをスタッフが徹底解説
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
横浜ベイサイドマリーナで開催された「横浜ボートフェア2025」に出展したヤンマー舶用システムが、ボートやエンジンだけでなく、ボートフィッシングをより快適でスタイリッシュにするための多彩なアイテムを披露。YouTubeチャンネル「Kazi Movie」では、同社スタッフの小札哲聖さんが、これらのアイテムを詳細に解説している。
今回の展示で特に注目されたのが、船の横揺れを軽減する横揺れ減衰装置（ジャイロ）「GUシリーズ」だ。中でも小型艇向けの「GU45」は10トン以下のボートに対応し、後付けも可能。小札さんは「これ一つで、船の横揺れを止めてしまいます！」と説明し、「安定した巻きができるので釣果も変わります」と、釣りにおける効果も強調した。これまで大型艇での搭載が主だったジャイロが、より身近なサイズのボートでも利用可能になることで、船酔いの軽減だけでなく、釣りのパフォーマンス向上にも貢献するという。
さらに、ボート釣りの効率を上げるためのアイテムも多数紹介。デッキ上に設置できる後付けタイプのイケス「ライブウェルボックス」は、船体に埋め込まれた深いイケスから生餌を取り出す手間を省き、手返しの良い釣りをサポートする。また、ヤンマーのロゴが入ったオリジナルのクーラーボックスや、ジギング用のフィッシングロッド、2種類のライフジャケット（肩掛け・腰巻きタイプ）なども展示。小札さんは「“オールヤンマー”でそろえていただきたい」と語り、ボートから釣具まで一貫したブランド体験を提案した。
このほか、夜間航行の安全性を高めるフルカラー暗視カメラ「ナイトウェーブ」も紹介。真夜中でも昼間のように周囲の状況をモニターに映し出すことができ、より安全な航行を可能にする。ヤンマーは、ボート本体だけでなく、アングラー目線に立った機能的かつデザイン性の高いアイテムを拡充することで、ボートフィッシングの新たな楽しみ方を提案している。
YouTubeの動画内容
