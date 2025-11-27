ミスタードーナツの福袋2026♡人気キャラ勢ぞろい！ミスタードーナツ福袋で新年を楽しむ

創業55周年を迎えるミスタードーナツから、毎年大人気の「ミスド福袋2026」が登場します。今年はお客様の声に応えて、ポン・デ・ライオンと仲間たちをデザインした福袋と、原田治さんのイラストを使用した福袋の2種類がラインアップ。どちらもドーナツ引換カード付きで、ミスドの魅力を存分に楽しめる内容に仕上がっています。予約は12月10日（水）から、販売は12月26日（金）から数量限定で順次スタート。2026年の始まりをちょっとワクワクさせてくれるアイテムです♡

ミスド福袋3,800円はキャラ好き必見♡

「ミスド福袋3,800円」は、ポン・デ・ライオンと仲間たちのデザインが楽しめる人気のセット。

デコレーションキット、ミニトート、ハンドタオル2枚セットに加えて、ドーナツ引換カード20個分が入った充実の内容です。

中でも初登場のデコレーションキットは、ゴールデンチョコレートのきいろいつぶつぶとチョコペンがセットになり、好きなドーナツをかわいくアレンジできます。

ミニトートは刺繍入りで、ランチトートにも便利なサイズ感が魅力。タオルはキャラ柄2枚セットで気分が上がります♪

ミスド福袋6,500円は原田治さんデザインが魅力

「ミスド福袋6,500円」は、原田治さんの可愛いイラストを使ったアイテムが盛りだくさん。

ポン・デ・リング型ぬいぐるみ、原田治トートバッグ、ハンドタオル、スケジュールン、さらにドーナツに合うドリップコーヒーセットという豪華な構成です。

ぬいぐるみは55周年仕様のワッペンがアクセントになり、飾っておくだけでも癒し効果抜群。トートバッグはA4も入る実用サイズで、デイリー使いにぴったり。

スケジュールンは表紙を差し替えられ、予定管理も楽しくなりそうです。ドーナツ引換カード35個分もセットで、お得感たっぷり。

ミスド引換カード利用でさらに便利に

今回の福袋には共通してドーナツ引換カードが付属しており、購入日から引換期限まで全国のショップで使えます。

今年からはミスドネットオーダーにも対応し、受け取り方法もより快適に。

さらに、対象の福袋購入者限定で応募できるプレゼントキャンペーンも実施され、ミスドミュージアム体験ツアーやオリジナルマグカップが当たるチャンスも。

2026年のスタートを、ミスドと一緒に楽しく彩る特別な福袋です♡

©OSAMU HARADA ©MISDO 25

ミスド福袋で2026年をもっと楽しく♡

キャラクターの可愛さと実用アイテムの充実度が魅力の「ミスド福袋2026」。3,800円と6,500円の2種類から選べるのも嬉しいポイントです。

ドーナツ引換カード付きで、ミスドの味をお得に楽しめるのはもちろん、使うたびに気分が上がるアイテムばかり。

数量限定のため、気になる方は早めの予約がおすすめです。2026年のはじまりを、ミスタードーナツの“ちょっとした幸せ”と一緒に迎えてみませんか♪